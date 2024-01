La razón por la que Bertín Osborne no se despedirá de Paco Arévalo

Bertín Osborne ha recibido un duro revés nada más comenzar el año. El cantante ha perdido a su amigo, Paco Arévalo. El humorista, de 76 años de edad, fue encontrado muerto en su domicilio de Valencia. Este mismo jueves, 4 de enero, su hijo, Francisco Rodríguez Iglesias se ha desplazado hasta el Tanatorio Servisa de la ciudad para velar los restos mortales del cómico y será mañana, viernes, cuando se celebrará el entierro, a las 12:45 horas. Sin embargo, el cantante no podrá desplazarse hasta el citado enclave para despedir a Arévalo.

Bertín Osborne en una imagen de archivo / Gtres

El motivo de la ausencia de Bertín Osborne

El presentador de Mi casa es la tuya se encuentra indispuesto. Motivo por el que él mismo ha enviado a unos amigos a contarles su situación a los periodistas que se encuentran en las inmediaciones del tanatorio valenciano donde se encuentran los restos mortales de Arévalo. Según apuntan desde Antena 3, Bertín Osborne tiene Covid.

Bertín Osborne en una imagen de archivo / Gtres

Es por eso que el artista no podrá acompañar a la familia en estos complicados momentos. Asegura también que tiene mucha tos y que no podrá desplazarse.

El polémico enfrentamiento de Bertín Osborne y Arévalo

En 2017 Bertín Osborne y Paco Arévalo tuvieron un encontronazo por una fotografía que publicó el cómico en la que aparecía él mismo junto al cantante, Fabiola Martínez, don Juan Carlos, la infanta Elena y otros amigos. Gesto que no le sentó nada bien a Osborne. Además el cabreo fue in crescendo cuando Arévalo se sentó en Sábado Deluxe, donde aseguró sacó a la luz esa estampa de manera intencionada.

Bertín Osborne junto a Arévalo / Gtres

«Tuve la mala fortuna de poner una fotografía en Twitter, pero lo hice con toda la normalidad, presumiendo de ser español», explicó el humorista. «A la Casa Real no le sentó nada bien y lo lamento mucho porque quizá tenía que haber pedido permiso, pero lo hice inocentemente», justificó. Aproximadamente medio año después los amigos se reconciliaron.

Las últimas horas de vida de Paco Arévalo

A primera hora de la mañana, Francisco Rodríguez Iglesias, hijo de Arévalo llegaba en solitario al tanatorio. Antes de entrar para despedirse de su padre ha atendido a los medios y ha explicado cómo fueron las últimas horas de vida del humorista.

«Parecía que tenía gripe, ha ido empeorando, no comía, tenía mareos…», dicho en un primer momento. Además, también ha explicado que fue él quien encontró sin vida a su progenitor. «Le llevé zumo de naranja, varias cosas y ya la última vez que entré no me contestó y ya nos había dejado», ha indicado. Francisco cree que la muerte del cómico podría deberse a «un infarto», pero tampoco ha podido confirmarlo porque están esperando la resolución de la autopsia. «Respiraba mal. Pasó el coronavirus, pero lo pasó bastante mal y esto último no lo ha superado», ha contado.