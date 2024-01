Este 2024 ha arrancado con una triste noticia: la muerte de Paco Arévalo. Este miércoles, 3 de enero, salía a la luz a última hora de la jornada que el humorista había sido encontrado muerto a los 76 años de edad en su domicilio de Valencia. Por ahora, no han trascendido los motivos del deceso. A primera hora de la mañana, su hijo Francisco Rodríguez Iglesias se ha desplazado hasta el Tanatorio Servisa de la ciudad para velar los restos mortales del humorista. Será el viernes 5 de enero a las 12:45 horas de la mañana cuando se celebre el funeral.



Francisco Rodríguez Iglesias / Gtres

Las palabras de su hijo, Francisco Rodríguez Iglesias

Antes de entrar a las instalaciones del edificio, Francisco, roto de dolor, ha atendido amablemente a los medios de comunicación, asegurando que la muerte de su padre ha sido repentina. «Parecía que tenía gripe, ha ido empeorando, no comía, tenía mareos…», ha comenzado diciendo. También ha explicado, con un nudo en la garganta, que fue él quien encontró el cuerpo sin vida de su progenitor. «Le llevé zumo de naranja, varias cosas y ya la última vez que entré no me contestó y ya nos había dejado», ha indicado.

Francisco cree que la muerte del cómico podría deberse a «un infarto», pero tampoco ha podido confirmarlo porque están esperando la resolución de la autopsia. «Respiraba mal. Pasó el coronavirus, pero lo pasó bastante mal y esto último no lo ha superado». Para Francisco, su padre es todo «un referente» y una persona con la que siempre ha tenido una excelente relación. «Lo recordaré toda mi vida. Es la persona con la que más he convivido y he trabajado con él durante muchos años. Para mi es un referente en todos los aspectos. Me ha dejado un vacío enorme a mi y a mi hermana y a toda la gente que lo quería porque somos muchos», ha explicado con un hilo de voz.

Se espera que durante la jornada de este jueves, 4 de enero, se trasladen hasta el citado enclave amigos y familiares para así poder dar el último adiós a todo un referente en el ámbito humorístico.

La vida de Arévalo marcada por la tragedia

Pese a que el humor marcó la tónica general de su vida, la tragedia también formó parte del camino del reconocido humorista. A lo largo de su carrera, el cómico enfrentó pérdidas devastadoras. Francisco Rodríguez Iglesias, conocido popularmente como Arévalo tuvo que enfrentarse a dos irreparables pérdidas, las de sus dos hijos, uno al nacer y otro, Quique, de un infarto al corazón con 26 años. También tuvo que recomponerse tras la muerte de su esposa Elena, en 2015, que fallecía a consecuencia del cáncer.

Arévalo en una imagen de archivo / Gtres

Rostros conocidos se despiden de Arévalo en la Red

La Red se ha convertido en un homenaje constante hacia el humorista, que días antes de fallecer se encontraba algo indispuesto. Santiago Segura no ha querido perder la oportunidad de compartir un post cargado de sentimiento con el que ha recordado algunos de los momentos vividos con el humorista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Santiago Segura (@ssantiagosegura)

Se suma a la lista de celebridades que se han sumado a esta causa rostros conocidos como Malena Gracia, quien fue su pareja durante un breve periodo de tiempo, Paz Padilla o Remedios Cervantes, entre otros.