La seria advertencia que Bertín Osborne hizo a Gabriela Guillén cuando descubrió su embarazo

Bertín Osborne hizo una seria advertencia a Gabriela Guillén cuando descubrió que se había quedado embarazada. La empresaria ha decidido hablar con total sinceridad en ¡De Viernes!, programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. Está dispuesta a llegar hasta el final, pues considera que lo que ha pasado es muy injusto y ha dado explicaciones de todo lo que ha sucedido en los últimos nueve meses de su vida.

Bertín Osborne no se ha molestado en disimular. Ha hablado en contadas ocasiones de este asunto y siempre ha dejado claro que no tiene intención de ejercer como padre. Estas palabras han terminado con la paciencia de Gabriela, quien ha destapado cómo reaccionó el presentador cuando descubrió que iba a tener un nuevo descendiente.

Gabriela Guillen en Madrid / GTRES

«Le dije el test es positivo. Es verdad. La reacción de él fue, me dijo así como ‘no me jodas, me estás jodiendo’. De hecho, él pegó a la ventana y se puso muy violento. Le dije que no había necesidad de ponerse así», declara a Gabriela durante su esperada intervención.

La advertencia de Bertín Osborne en pleno embarazo

Una conocida revista confirmó que Bertín Osborne iba a ser padre de nuevo. En ese momento el foco de atención fue a parar a él, pero también había muchos medios que estaban pendientes de Gabriela Guillén. Todo esto generó una situación muy tensa y el cantante emitió un comunicado a través de sus redes para que el público le diera un respiro a Gabriela.

Gabriela Guillén hablando con la prensa/ GTRES

Por eso ha sorprendido tanto el último dato que ha salido a la luz. La empresaria ha desvelado que Bertín Osborne le hizo una advertencia cuando descubrió que se había quedado embarazada. Siguiendo su relato, le dijo que quería seguir siendo su novio, pero si decidía tener el bebé tendrían que poner punto y final a esta relación.

«Primero me dijo que si lo quería tener él iba a estar pero nuestra relación no iba a seguir. Sus palabras fueron: ‘Si tienes al bebé lo nuestro no puede seguir, pero si no sí seguirá», comenta la nueva invitada de ¡De Viernes!, programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Bertín Osborne quería que su novia se fuera de España

Bertín Osborne sonriendo / GTRES

En los últimos tiempos se ha especulado con la posibilidad de que Gabriela Guillén regrese a su país natal. Ahora se ha confirmado que es una opción que le planteó Bertín Osborne cuando descubrió que estaba embarazada. La fisioterapeuta reconoce que el noviazgo no funcionaba bien, por eso le daba igual que el presentador quisiera cortar con ella.

Fue en ese momento cuando Bertín le propuso arreglarlo, aunque puso una condición: no volver a ser padre. «Me dijo que lo intentáramos y que me apoyaría. Que estaría conmigo y que me quiere en su vida, que me quiere, que me adora y que no me quiere perder. Y que íbamos a tomar la decisión para que todos estuviéramos bien y fue entonces cuando me propuso que me fuera a Paraguay», explica muy afectada.

Antes de conocer al exmarido de Fabiola Martínez, Gabriela era un rostro desconocido. Siempre ha intentado atender a la prensa con una sonrisa, aunque en ocasiones se ha enfrentado a preguntas complicadas, así que ya tiene cierta experiencia y ha pensado que lo mejor era sentarse en el programa de Acosta.