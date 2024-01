La razón por la que Bertín Osborne ha cancelado su concierto tras la muerte de Paco Arévalo

Bertín Osborne no ha empezado 2024 con buen pie. El pasado 3 de diciembre falleció Paco Arévalo, uno de sus íntimos amigos. En el pasado tuvieron un pequeño encontronazo porque el humorista publicó una foto en casa de Bertín donde salía Juan Carlos I. Este suceso marcó un antes y un después en la relación, pero lograron llegar a un entendimiento.

Bertín Osborne no se desplazó hasta Valencia, como sí lo hizo Fabiola Martínez. Fue allí donde la familia de Arévalo rindió un bonito homenaje a la memoria del artista, pero Bertín tuvo un problema de salud y no pudo asistir a la cita. El presentador asegura que debe estar aislado porque se ha contagiado de coronavirus.

Arévalo posando / GTRES

Tras el triste fallecimiento de Arévalo, Bertín ha emitido un comunicado anunciando su siguiente decisión, una decisión que demuestra que no estaba mintiendo cuando se ausentó del funeral del cómico a causa del coronavirus. El exmarido de Fabiola Martínez ha cancelado su concierto en Alicante porque su estado de salud no le permite salir al escenario.

El motivo por la que ha cancelado el espectáculo

Ha sido el periodista Kike Calleja, colaborador del programa Fiesta, el que ha leído el comunicado emitido por Bertín Osborne. En este texto se explican las razones por las que el comunicador ha decidido no subirse al escenario.

Bertín Osborne durante una actuación / GTRES

«Los últimos dos días los efectos secundarios del Covid han hecho imposible que el señor Osborne se haya recuperado para el próximo lunes 8 de enero. Lo ha intentado todo, pero es humanamente imposible hacerlo cuando hoy apenas tiene voz para hablar. Él siente más que nadie posponer la fecha, pero en estas circunstancias es imposible actuar», empieza leyendo el tertuliano.

Y concluye: «En los próximos días os informaremos de la nueva fecha. Lamentamos esta adversidad y Bertín agradece a su público de Alicante la acogida recibida».

El estado de Bertín Osborne

A pesar de que muchos han dudado de su lealtad, Bertín Osborne insiste en que Arévalo es mucho más que un compañero. Para él es una persona que nunca le ha fallado y que ha estado a su lado en los momentos profesionales más destacados de su trayectoria.

Bertín Osborne durante uno de sus conciertos / GTRES

«Fue el primer amigo que tuve en esta profesión, ha sido una vida juntos, hemos convivido muchos años y era como mi hermano», declaró en el programa En boca de todos.

La última conversación entre Bertín y Arévalo no fue calmada porque el presentador le echó en cara lo descuidado que era. «Le pegué un broncazo, le dije de todo y no sabes lo que me arrepiento y le dije: ‘Cualquier día te va a pasar algo y vas a dejar a tu familia’. Cuando me lo contó anoche José Luis casi me da a mí un infarto porque me arrepentí de habérselo dicho», contó. Después de estas palabras, Osborne ha preferido recuperarse y no subirse al escenario delante de sus fans.

Desde que fue padre al lado de Gabriela Guillén y reconoció que no tiene pensado hacerse cargo del bebé, el foco está puesto en él. Algunos han dudado de los motivos de su desaparición, pero fuentes cercanas insisten en que está enfermo, de ahí que no quiera enfrentarse a las preguntas de los periodistas