Gabriela Guillén confiesa el verdadero motivo por el que rompió su relación con Bertín Osborne

Si algo ha quedado claro en las últimas semanas es que Gabriela Guillén mantenía una relación seria con Bertín Osborne, no era “una más”. Es algo que el propio presentador reconoció después de salir a la luz que la modelo estaba embarazada. Bertín publicó un vídeo en sus redes sociales asegurando que había mantenido un noviazgo “de muchos meses con Gabriela” y pidió respeto para ella. Pero, ¿cómo y por qué terminó este romance? La paraguaya ha dado respuesta a esta pregunta durante su última entrevista.

El presentador Santi Acosta ha entrevistado a Gabriela, quien ha desvelado el verdadero motivo por el que rompió con Bertín. Fue por un asunto relacionado con el bebé que tienen en común. No se ponían de acuerdo con nombre y se enzarzaron en una discusión que no acabó bien. Cada uno se fue por su lado y pensaron que lo mejor era terminar con la historia de amor. No obstante, Gabriela insiste en que era un noviazgo serio, tanto que estaban dispuestos a elegir juntos el nombre del hijo que estaban esperando.

Gabriela Guillén durante su entrevista / Telecinco

Gabriela ha dado otra noticia durante su última intervención televisiva. Asegura que ya ha iniciado el proceso para demostrar que su hijo es de Bertín. Ha hablado con sus abogados para poner en marcha una demanda de paternidad. Lo tiene todo muy bien atado e insiste en que está en posesión de la verdad, por eso no le tiene miedo a nada.

Gabriela Guillén desvela cuándo rompió con Bertín Osborne

Gabriela Guillén se ha remontado al pasado mes de julio para explicar el momento en el que decidió poner punto y final a su historia con Bertín Osborne. Fue después del cumpleaños de El Turronero, un empresario que es amigo de muchas celebridades y tiene contacto tanto con Gabriela como con Bertín. La paraguaya ha argumentado en ¡De Viernes! que sus problemas con Osborne empezaron después de este evento.

Durante la fiesta seguían siendo novios y hay muchos testigos que pueden confirmar su versión. “Estábamos juntos, de hecho muchas personas nos vieron juntos. Estábamos bien y cuando me despedí lo hice con un ‘te quiero’ y un abrazo”. Sin embargo, después discutieron por el nombre de bebé y la situación dio un giro de 180 grados.

Bertín Osborne con el rostros serio/ GTRES

El conflicto entre Gabriela y Bertín se produjo en pleno embarazo. Es decir, siguiendo la versión de la modelo, en un primer momento Osborne estaba de acuerdo con volver a ser padre. Por eso no entiende que ahora se haya desmarcado de esta historia. Eso si, el presentador se ha comprometido a mantener a su hijo, siempre y cuando se demuestre que es suyo.

Gabriela Guillén aclara la polémica de las transferencias

Gabriela Guillén hablando de Bertín Osborne / Telecinco

El dinero ha sido otro motivo de disputa. Gabriela insiste en que su conciencia está tranquila y promete que ella también le ha hecho regalos a Bertín, pero se niega a dar ciertos detalles. “Yo no tengo que explicar en una relación cuánto me ha dado él y cuánto le he dado yo. Hacienda no me está pidiendo explicaciones. Ha habido otras transferencias pero no tengo por qué dar explicaciones. Yo también le he hecho regalos pero no lo voy a decir”.

La invitada de ¡De Viernes! insiste en que su embarazo no ha sido fácil. Ha estado sometida a mucha presión y no ha contado con la ayuda de Bertín. “He ido a urgencias muchas veces por ataques de ansiedad. Temía por la vida de mi hijo. Me daban taquicardias y me tuvieron que dar medicación para tranquilizarme”, comenta en un tono serio.

Para terminar, ha dejado claro que su objetivo nunca fue tener un hijo con Bertín, pero ahora ha asumido su responsabilidad y está encantada. “Los dos somos responsables de los actos que hacemos. Somos adultos para saber qué puede pasar y qué no. No teníamos pensado ser padres y teníamos los cuidados pertinentes que tienen cualquier pareja”.