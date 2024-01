El polémico novio que tuvo Fabiola Martínez antes de conocer a Bertín Osborne

Fabiola Martínez y Bertín Osborne se conocieron en 2001 y terminaron su relación dos décadas más tarde. La modelo venezolana tuvo una relación anterior de la que no guarda un buen recuerdo, pero se niega a desvelar la identidad del último novio que tuvo antes de empezar con el presentador. Lo que sí ha hecho ha sido dar algunas pinceladas para que el público entienda el infierno que atravesó.

Fabiola Martínez ha explicado que sufrió un noviazgo muy tormentoso. Insiste en que no fue víctima de malos tratos físicos, pero asegura que se generaron situaciones muy tensas que le provocaron mucho dolor. Tanto es así que la primera vez que vio a Bertín le rechazó. No quería vivir ningún romance porque estaba inmersa en una historia realmente complicada.

Fabiola y Bertín Osborne en una imagen de archivo / Gtres

Fabiola llevó a España dispuesta a triunfar en el mundo de la moda. Su agencia de representación le consiguió un puesto en uno de los videoclips de Bertín Osborne. La colaboradora le ha explicado a Pilar Vidal en el podcast Drama Queen que se quedó sin palabras la primera vez que vio al artista en persona. Hubo un primer acercamiento, pero no se atrevió a dar ningún paso más porque tenía novio.

El tormento que vivió Fabiola Martínez

«Tuve una pareja que tenía problemas con el alcohol y las drogas», declaró Fabiola en Lecturas. Según contó, le costó mucho romper esta relación y fue una de las razones por las que empezó tarde con Bertín Osborne. A Pilar Vidal le reconoció que tenía cierto miedo y tampoco quería que Bertín pensase que «era una buscona». Por eso reprimió sus sentimientos durante un tiempo.

Fabiola Martínez posando / GTRES

Martínez consiguió cortar con su ex y después sucedió algo que no consiguió olvidar. «Dos meses después de romper con él supe que acabó en la cárcel por abusar de una de sus hijas», desveló en su revista de cabecera.

Nunca había hablado de este tema, pero se vio en la obligación de contar quién fue su último novio porque Bertín Osborne aseguró durante una entrevista que nunca había estado enamorado. «No tendría que haber dicho que nunca había estado enamorado porque, ¿qué les decimos a los hijos?, ¿que no son producto del amor?», preguntó muy enfadada después de destapar todo lo que sufrió con su última relación.

Fabiola Martínez: «No me gusta catalogarme como una mujer maltratada»

Fabiola Martínez en los Premios Dona2 / GTRES

Fabiola Martínez puede sentirse orgullosa de haber superado un gran obstáculo, pero no se siente cómoda hablando del tema. «Es algo que no me gusta mucho pregonar, pero es verdad que me decían que ‘tú eres muy valiente, muy fuerte’… como halagando esa fortaleza, y yo pensaba ‘si supierais todo, veríais de donde sale esa fortaleza’. Tú misma aprendes a defenderte y a mirar a la vida de frente, a la cara».

La exmujer de Bertín Osborne insiste en que no quiere abanderar ninguna causa, de ahí que evite profundizar en la pesadilla que vivió junto a su ex. «No me gusta catalogarme como una mujer maltratada teniendo en cuenta que hay mujeres que sufren maltrato todos los días, yo no tuve eso. Lo dicho. Tomé la decisión justo a tiempo».

Gran parte del público conoce a la modelo por Bertín, pero evidentemente antes del cantante tuvo una vida y además fue una vida repleta de momentos importantes. Tanto es así que llegó muy lejos como modelo, a pesar de que ahora esté centrada en otras labores profesionales. «Yo ya tenía un pasado, una vida. Y no lo había dicho antes por respeto», comenta cuando le preguntan por el último novio que tuvo antes de conocer a Osborne