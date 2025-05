La viuda actual de Arelys, la madre de Yulen Pereira que desenmascaró a Anabel Pantoja

2023 fue un año importante para Arelys Ramos, la madre de Yulen Pereira, el ex novio de Anabel Pantoja que dio tanto de qué hablar en la crónica social. Esta relación duró poco, pero fue bastante polémica y Arelys ocupó un papel importante. Fuentes cercanas aseguraron que no estaba de acuerdo con la decisión que había tomado su hijo, pues poco a poco estaba dando de lado al deporte para acercarse al mundo del corazón. Paradójicamente, la protagonista de nuestra noticia terminó adentrándose de lleno en la industria del espectáculo cuando decidió ser concursante de Supervivientes. Han pasado dos años desde entonces y en LOOK sabemos cómo ha cambiado su vida desde entonces.

Arelys Ramos nació en Velado, uno de los barrios más populares de La Habana (Cuba). Sin embargo, se trasladó a España y empezó de cero junto al campeón del mundo Manuel Pereira, padre de Yulen. La familia vive en la zona norte de Madrid, cerca del piso que Anabel Pantoja alquiló cuando mantenía una relación con el esgrimista. No obstante, la influencer nunca terminó de encajar en el clan. Sus orígenes mediáticos y su profesión parecían ser incompatibles con los valores que abanderaban los Pereira. Eso sí, tanto Yulen como sus padres han coqueteado con los medios siempre que han tenido ocasión.

Jeimy Báez en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Yulen Pereira está de plena actualidad a raíz de lo sucedido con Jemiy Báez, ex novia de Carlo Costanzia. La modelo está embarazada y no quería decir quién era el padre de su hijo, pero se ha descuidado y ha terminado reconociendo que el bebé es del citado deportista. Tanto Arelys Ramos como Manuel Pereira quieren mantenerse al margen de todo, pero ¿hasta cuándo?

Enemiga de Adara Molinero

Arelys Ramos se enfrentó a Anabel Pantoja de forma indirecta, pues lo cierto es que nunca ha arremetido contra ella públicamente. Ha lanzado mensajes subliminales y ha dado a entender que no estaba de acuerdo con la relación que su hijo mantenía con la creadora de contenido, pero siempre desde un plano discreto. Sin embargo, esto cambió con Adara Molinero.

Adara Molinero en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Arelys y Adara coincidieron en Supervivientes. La ex ‘suegra’ de Anabel Pantoja era la encargada de repartir la comida entre sus compañeros y entró en un conflicto con Molinero, quien consideraba que no estaba siendo justa. La audiencia tomó partido y lo cierto es que había gente que apoyaba a Arelys, aunque con el paso del tiempo esta ha optado por dar carpetazo a su fama y disfrutar de una vida más discreta.

Un mensaje de paz

Anabel Pantoja en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

Aunque la madre de Yulen Pereira ha intentado mantenerse lejos de ciertos conflictos, ha sido un personaje recurrente en las últimas polémicas que han salpicado a Anabel Pantoja. Es común que los reporteros acudan a ella para preguntarle su opinión y fue la primera en arropar a la influencer cuando la pequeña Alma estuvo ingresada.

«Le deseo que sea lo mínimo posible, que sea al final un susto. Los niños son de goma, estamos todos asustados y de repente se levantan con una sonrisa. Yo espero que sea así y le deseo a su madre y a ella que salga todo lo mejor posible», dijo cuando le preguntaron por este asunto. Este mensaje fue interpretado como un gesto de paz que marcó un antes y un después en su historia con Anabel. ¿Le devolverá este detalle la empresaria ahora que Yulen Pereira necesita quedar bien mediáticamente?