El compromiso entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva y su posterior ruptura a consecuencia de una infidelidad por parte del empresario se ha convertido en el tema estrella de los últimos días. Tanto es así, que cada vez son más las personas que lo comentan tanto en redes sociales como en programas de televisión. Eso es precisamente lo que ha ocurrido durante la última emisión de Lazos de sangre, en la que se ha dedicado un breve tiempo a tratar el asunto del momento con Boris Izaguirre como maestro de ceremonias.

Como amigo íntimo de la protagonista en cuestión, el venezolano ha querido mandar un mensaje de ánimo y ensalzar la valentía de la marquesa de Griñón al dar un paso al frente tan relevante para la opinión pública, cortando su relación de raíz: “Es un gesto importante, histórico para las mujeres”, comenzaba explicando, para después hacer hincapié en que, a partir de ahora, se abre un abanico de nuevas posibilidades para Tamara: “Es una situación difícil para las mujeres (…) Durante mucho tiempo pareciera como que la víctima absoluta de la infidelidad fuera la mujer a la que se ha cometido la infidelidad. Es como si tuviera que guardar silencio, unas formas, no asumirlo, no enfrentarlo. En este caso ha habido un cambio importante”, pronunciaba, alabando a su amiga: “Ella evitó en todo momento y anunció que en el futuro nunca hablará mal de él, fue honra de las grandes alturas. Creo que hemos querido tener este momento de hablar del fenómeno Tamara y de todo lo que ha significado en estos días tan trepidantes porque forma parte de la familia de Lazos de sangre. Nos concedió una maravillosa entrevista aquí y nos dio otra entrevista estupenda para hablar de su padre, el marqués de Griñón. Desde aquí, yo personalmente le quiero decir: ‘Bravo, Tamara’. Por cómo ha gestionado esta situación y cómo ha pasado de ‘nos preocupamos por Tamara, qué pena Tamara’ a ‘celebramos a Tamara’. Y sobre todo la acompañamos en su frase: ‘De aquí todo puede ir a mejor’. ¡Bravo!”, finalizaba el periodista en su speech, dejando claro su posicionamiento en la polémica.

Por su parte y como invitada de honor, Ágatha Ruiz de la Prada tampoco quiso quedarse callada e hizo lo propio: “No recuerdo en toda mi vida haber vibrado tanto con un tema… De despertarme a la una de la mañana y buscar ‘Tamara Falcó’. Ha sido una cosa impresionante. Nunca antes una historia me había tocado tanto”, aseguraba, para después focalizar en la importancia de decir la verdad: “Nunca había habido una infidelidad tan de Instagram (…) El hecho ha sido tan público, tan enorme… Yo mañana lo digo lo del anillo a tres amigas mías y no pasa nada. Pero lo sacas en internet, lo cuentas, ella que ha sacado una película… Ella está acostumbrada a decir la verdad y hay gente que no es ‘verdadosa’ Yo siempre he dicho las verdades”, confesaba la diseñadora, dejando entrever que de algún modo se siente identificada con la marquesa de Griñón por su sinceridad.