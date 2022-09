Llega septiembre y junto a él una nueva temporada de Lazos de Sangre. El programa de TVE que acerca a la audiencia la vida de los rostros más famosos e influyentes en la cultura de nuestro país arrancará en un par de semanas con su sexta temporada, en la que Raffaela Carrà cobrará especial protagonismo, ya que la primera emisión será un sentido homenaje a la cantante. Un programa que regresa a la pequeña pantalla de la mano de Boris Izaguirre.

Con motivo del arranque de esta nueva temporada, el comunicador ha atendido a la prensa y ha confesado que esta edición es de lo más especial: “Yo creo que estamos como muy arropados. Y ese cobijo y esa especie de cápsula en la que estamos protegidos por la televisión nos hace estar todavía exigiéndonos más a que realmente le ofrezcamos a nuestro espectador un programa que le haga quedarse con nosotros y repetir esas audiencias que nos han ofrecido con tanta fidelidad”.

Pasando de la televisión a la prensa, Boris Izaguirre ha querido pronunciarse sobre la última noticia que anuncia planes de boda para Tamara Falcó. “Yo estoy muy contento de que quieran formalizar, sí, es cierto realmente cierto esto, porque todavía no me han llamado ni me han dicho nada de nada”, ha comenzado diciendo, afirmando que espera que sea ella quien le comunique la buena nueva. Además, el presentador ha confesado que la Marquesa e Íñigo son “un equipo formidable”, pues gracias al documental de Netflix, sus más fieles seguidores han podido ver cómo es su relación. “Lo hemos visto en La Marquesa, que realmente funcionan, no como una pareja de película, sino que son un equipo y funcionan como tal. Si quieren dar ese paso adelante y formalizarse todavía más, pues desde luego yo les apoyaré completamente”, ha sentenciado.

Y del amor al desamor hay solo un paso. Esta última semana, la prensa rosa ha estado marcada por un acontecimiento: la separación de Esther Doña y el juez Pedraz, un hecho que ha pillado por sorpresa incluso a Boris. “Me parece una historia terrible, sin duda y lo más terrible es que ¡Hola! la haya llamado irresponsable en la publicación. Me ha sorprendido toda la situación”, ha confesado. Además, el presentador ha querido aprovechar el tema para hacer una crítica social: “Una vez más vemos un pequeño barniz de mala educación machista en toda esta situación. La irresponsable es ella. La que parece que se equivocaba es ella. Y nadie se plantea si no puede hacer una cosa que pudiera compartirse entre los dos”.

Volviendo al programa, el presentador ha confesado que ha sido precisamente Lazos de sangre el espacio televisivo que le ha dado una lección de vida, que le ha servido de ayuda para enfrentarse a su última operación cardiovascular. “Yo estaba entusiasmado desde el momento en que vi que la posibilidad de la operación iba para adelante y yo estaba realmente como muy positivo. Y sobre todo pensaba que es una cosa que me ha enseñado mucho Lazos de sangre y el debate que es que, si las cosas se tuercen un poco, yo soy como el responsable de intentar enderezarlas”, ha confesado a las cámaras. Un duro revés de salud en el que ha contado con su apoyo fundamental: Rubén, con el que acaba de celebrar 30 años de amor. “Son treinta años fantásticos. Yo lo volvería a vivir de nuevo. Ha sido bellísimo porque en el fondo yo creo que lo magnífico de nuestra historia es que comenzamos muy jóvenes y nos hicimos adultos juntos y yo invito a todo el mundo aquí a que se atreva a vivir eso, porque la gente muchas veces tenemos miedo al amor”, ha explicado con una sonrisa de oreja a oreja.