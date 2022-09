Tamara Falcó e Íñigo Onieva, ¿boda a la vista?

Suenan campanas de boda. No es ningún secreto que Tamara Falcó quiere pasar por el altar, pues ha sido ella misma quien ha expresado su deseo a los medios de comunicación numerosas veces. Un sueño que podría estar a punto de hacerse realidad. A punto de cumplir dos años de relación, Íñigo Onieva le habría pedido matrimonio a la marquesa de Griñón y esta le habría dicho que sí en mayúsculas y sin pensárselo dos veces.

Ha sido la periodista Pilar Vidal en las páginas de ABC quien ha dado la buena nueva. Al parecer, después de mucho pensarlo, la pareja se habría comprometido y ya estaría planeando su enlace para el verano de 2023. Y es que, todo parte del documental La marquesa de Netflix, que se estrenó el pasado mes de agosto. Durante su emisión, la hija de Isabel Preysler le pidió a su chico que le regalara una manta para la moto por su cuarenta cumpleaños. No obstante, según el medio citado, lo que podría haberle regalado él habría sido el anillo de pedida en una escena de lo más romántica, en el Palacio de El Rincón. Una decisión que ya habría llegado hasta sus familias que, al parecer, habrían recibido la noticia con mucha ilusión.

Sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. En cuanto a las redes sociales, la última publicación de Íñigo es de hace una semana, que quiso compartir su viaje en Los Ángeles. Mientras que Tamara sigue sin dar señales desde hace dos días, cuando publicó que volvía a colaborar con Pedro del Hierro. Sea como fuere, lo que está claro es que más pronto que tarde veremos a la marquesa de Griñón vestida de blanco.

Es el próximo 13 de septiembre cuando la pareja celebra su segundo aniversario. Se conocieron poco antes de que estallara la pandemia, en la fiesta de cumpleaños de Luisa Bergel, una amiga en común. Y es que, como ella misma ha relatado en su docuserie, fue un flechazo en toda regla. Además, ha explicado que rezó a San Antonio para pedirle novio: “Yo pedí que me llegara el de verdad. No ha sido una coincidencia que llegara Íñigo, tenía que ser”.

No obstante, no todo fue de color de rosas, pues según la colaboradora de El Hormiguero, sus comienzos no fueron fáciles, ya que ella pensaba que no tenían “nada en común”. Pero todo cambió en una fiesta celebrada para un niño con cáncer terminar. Al parecer, el sueño del pequeño era ser famoso y Tamara quiso ayudarle. En ese momento, Íñigo tuvo las palabras adecuadas que consiguieron robarle el corazón: “Me dijo: ‘que no se te note nada. Estás ahí para que lo pase bien’. Me sirvió y dije ‘mira, hay algo de todo este perfil de discotequeo que me sirve’”.

Ahora, dos años después de comenzar su historia de amor, parece que la pareja está más que preparada para pasar por el altar. Y es que, después de recibir tres ramos de novia en las bodas a las que ha asistido, Tamara Falcó ha decidido que ahora le toca a ella vestirse de novia.