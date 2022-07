Tamara Falcó e Íñigo Onieva, protagonistas de una especial noche de verano

Tamara Falcó irradia felicidad por los cuatro costados. La hija de Isabel Preysler se encuentra en un gran momento profesional, pero también personal. Este mismo fin de semana, acudía en compañía de su pareja, Íñigo Onieva a uno de los planes que más le gusta hacer a su madre. La diseñadora y el empresario acudieron con sus mejores galas al Teatro Real de Madrid.

A través de las redes sociales de Onieva y Falcó se podía ver cómo grabaron el famoso ‘behind the scenes’ (detrás de escenas), donde mostraron a parte del reparto de la obra que fueron a ver. Eso no fue todo, porque también posaron sonrientes ante el objetivo de la cámara con una de las protagonistas del reparto.

Para la velada, la marquesa de Griñón se enfundó en un vestido largo de escote en pico, manga corta en color negro con un estampado de flores. Además, el diseño destacó por el patrón de volantes con el que ha sido confeccionado. Sin duda, una de las tendencias de la temporada estival. Por otro lado, Onieva optó por un vaquero gris desgastado, camisa azul y blazer a tono.

Este plan musical coge el testigo a otro que disfrutaron hace tan solo unos días. Después de pasar unos días en Marbella, se desplazaron hasta Mallorca para presenciar uno de los conciertos que ha dado el cantante Camilo en el marco de la gira De adentro pa’fuera. La aristócrata estuvo a escasos metros del escenario y demostró ser toda una fan del artista. Tanto fue así que no paró de tararear y bailar algunos de los hits más pegadizos del colombiano, entre los que destacan Tutu, Kesi, Vida de rico, Tatto e Índigo, entre otros. Como broche final, se pudieron fotografiar para inmortalizar así uno de los momentos más divertidos del verano.

Quedan escasos días para que se estrene uno de los proyectos más personales de Tamara Falcó. La hermana de Enrique Iglesias se convertirá en la protagonista de su propia serie en Netflix a la que ha titulado: Tamara Falcó: La Marquesa. Llegará a la plataforma estadounidense el próximo 4 de agosto. Tal es la emoción que siente porque su documental vea la luz, que ha sorteado unas entradas para ver con ella el capítulo uno. “¡Hola a todos! Estoy feliz de deciros que @netflixes nos invita a visionar el capítulo 1 de mi reality #LaMarquesa y verlo juntas/os. Si quieres conseguir una entrada para el día 26 de Julio en Madrid, solo tienes que: 1. Comenta aquí cuál sería tu snack ideal para ver el reality. 2. Comparte en stories este post 💖 (Las bases del concurso en mi biografía)”, indicaba en su perfil de Instagram.

Sin embargo, este trabajo de la diseñadora se ha visto empañado por un contratiempo de salud. Tendrá que ser operada antes del estreno tal y como ha revelado en una entrevista en El Mundo. “Piensan que he tenido un accidente, pero no saben cuándo”, aseguraba Tamara sin querer entrar en más detalles. Por el momento, no han salido más informaciones al respecto sobre el estado de salud de la marquesa de Griñón, que afronta un verano cargado de ilusiones.