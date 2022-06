La explicación de Isabel Preysler a su ‘distanciamiento’ con Mario Vargas Llosa

Incluso las parejas que a priori parecen estar muy unidas, en algún que otro momento pueden llegar a protagonizar algún que otro distanciamiento, y si no, que se lo digan a la formada por Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. El escritor y la socialité consiguieron formar uno de los tándem más consolidados del panorama nacional, razón por la que resulta un tanto extraña la ocasión en la que aparecen separados, sea cual sea su contexto.

Ha sido durante este mismo miércoles cuando han salido a la luz unas imágenes en las que el peruano aparece desplazándose hasta su casa para pernoctar allí, dejando atrás la mítica mansión de Puerta de Hierro en la que comparte tiempo con su pareja de manera habitual. Unas instantáneas que en un primer momento podían dejar entrever que quizá ambos hubieran optado por darse un respiro, aunque no necesariamente tenían por qué ser motivo de una supuesta crisis entre ellos.

En las fotografías en cuestión, publicadas por Semana, Vargas Llosa aparece retirándose a su casa de soltero, saliendo de ésta a las 7 de la mañana para ir a dar un paseo y volviendo horas después para pasar el día allí. Un evidente distanciamiento físico con respecto a la madre de Tamara Falcó que ella misma ha querido aclarar a través de su medio de cabecera, despejando todas las dudas que pudiera haber sobre una posible crisis entre ellos.

La de Manila tomaba la palabra para ¡Hola! con el único objetivo de desvelar en qué punto se encuentra su relación con Mario. Y es que, aunque pudiera haber llegado a parecer que no estaban atravesando su mejor momento, lo cierto es que Isabel ha confirmado que siguen viviendo juntos en su exclusiva urbanización de Puerta de Hierro, en la capital, razón por la que no están distanciados ni física ni emocionalmente. Únicamente, el premio Nobel se habría desplazado hasta esta vivienda porque allí guarda muchos de sus libros, y por si fuera poco, sus hijos también se alojan allí durante algunas temporadas, por lo que podría haber sido el punto de encuentro perfecto para la familia.

Era el pasado martes, 21 de junio, cuando Isabel y Mario protagonizaban su última aparición pública hasta la fecha. La pareja se desplazaba hasta el Ateneo de Madrid para dar cabida a una de las jornadas más especiales para el escritor, que no era otra que la presentación de su último libro La mirada quieta (de Pérez Galdós), una obra en la que analiza, de manera exhaustiva, las obras más célebres del emblemático escritor. Como no podía ser de otra manera, Preysler no dudaba en acompañar a su pareja en un plan que posiblemente le hacía muy feliz. Algo que la madre de la marquesa de Griñón lleva haciendo de manera continuada desde que dio comienzo a su historia de amor con Vargas Llosa, demostrando así que se ha consagrado como uno de sus pilares fundamentales y que su romance va viento en popa pese a los rumores que puedan aparecer en algunos momentos.