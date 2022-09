La vuelta a la rutina más pesarosa de Esther Doña tras su polémica ruptura con Santiago Pedraz

Los últimos días no están siendo nada fáciles para Esther Doña y Santiago Pedraz. Tan solo unos días después de que ambos anunciaran en una exclusiva su compromiso, otro medio de comunicación se hacía eco de su inesperada ruptura, la cual no ha estado exenta de polémica en pleno silencio por parte de los dos protagonistas.

Las acusaciones hacia el juez y hacia la viuda de Carlos Falcó iban in crescendo, razón por la que no les quedó más remedio que acaparar nuevamente la primera plana mediática para hablar con la verdad y desvelar en qué punto se encuentra su relación. Por su parte, era el magistrado el que tomaba la palabra en primer lugar para admitir que su ruptura con Esther es verídica, y que de hecho, se había preocupado en que el reportaje de su futuro enlace matrimonial no saliera a la luz, ya que por el momento, no tiene intención alguna de retomar el contacto con ella. Por otro lado, la que fuera esposa del marqués de Griñón prefería seguir adelante con lo previsto ya que creía que se trataba de una discusión que la pareja podría arreglar en un breve periodo de tiempo.

Sea como fuere, lo cierto es que finalmente ha podido saberse que los caminos de la modelo y el juez parecen haberse separado para siempre, razón por la que no se darán el “sí, quiero” tal y como estaba previsto. Ahora, con la llegada del mes de septiembre, y por ende, de la rutina, a ambos no les ha quedado otra opción que retomar sus respectivos quehaceres, tanto laborales como simplemente de ocio. Esto último es precisamente lo que ha hecho la propia Esther Doña, que ha acudido al gimnasio y ha hecho de éste su mejor aliado para combatir el mal de amores.

En unas imágenes captadas por la agencia Gtres, la que fuera novia de Santiago Pedraz aparece ataviada con un look de lo más sporty y en color negro para dar comienzo a la semana con una rutina de ejercicios. Una buena manera de despejarse de todo lo sucedido en las últimas semanas, mientras pone a punto su cuerpo y su mente de cara a una nueva temporada con septiembre como mes de inicio. Cabe destacar que, además, en esta aparición pública, Doña ocultaba su rostro con unas amplias gafas de sol, dejando entrever que quiere seguir pasando desapercibida y que el tema que la ha envuelto durante todos estos días acabe quedando en el olvido.

Entre tanto, probablemente Santiago Pedraz esté intentando sanar las heridas que habría dejado en su vida su noviazgo con su ahora ex. A través del último número de ¡Hola!, el juez admitió que no tenía intención alguna de retomar su noviazgo con la modelo. De hecho, y a juzgar por sus palabras, todo apunta a que está visiblemente dolido con ella por haber “pasado líneas rojas que no se pueden pasar”, de las cuales no ha querido dar más detalles.