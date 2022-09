El deseo de Sylvia Córdoba, ex del juez Pedraz tras su ruptura con Esther Doña

Este comienzo de septiembre se ha convertido en un mes de lo más convulso para algunos personajes de la crónica social de nuestro país. La ruptura entre el juez Santiago Pedraz y Esther Doña se ha convertido en una controvertida historia de la que cada vez salen a la luz más detalles. Si bien todo apuntaba a un futuro juntos, parece ser que eso forma ya parte del pasado

El miércoles de la semana pasada se publicó un amplio reportaje en ¡Hola! en el que anunciaron que se iban a casar. Sin embargo, a los pocos días y tras varios rumores de una crisis sentimental entre ellos, aquel anuncio quedó empañado y una semana después los protagonistas han hablado confirmando lo que era un secreto a voces, ya que han tomado caminos diferentes.

En esta historia de dos entra en juego el papel de Sylvia Córdoba, ex pareja del juez. Además, tiene un vínculo con Esther Doña que ha pasado desapercibido, pero que este digital destapó tras una investigación. Resulta que, a la viuda del antiguo marqués de Griñón, Santiago Pedraz la dejó por un mensaje de WhatsApp mientras a la abogada por un breve correo electrónico. Este digital se ha puesto en contacto con Sylvia y nos ha atendido amablemente vía mail.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sylvia Córdoba (@sylviacordobamoreno)

En conversación con Córdoba, nos asegura que no tiene nada más que decir sobre este asunto. Pero, por otro lado, se ha pronunciado desde el respeto sobre su ex. “A Santiago Pedraz le deseo toda la felicidad de la que sea merecedor y a ella nada en especial, porque ni tuve ni tendré ningún vínculo con ella”, nos cuenta. Además, ha asegurado a Look que se encuentra en un momento de su vida pleno. “Mi vida se encuentra en el mejor momento”, finaliza.

Cabe destacar también un movimiento que ha realizado Sylvia Córdoba en medio de esta polémica generada por la ruptura de Pedraz y Esther Doña. Sus redes sociales estaban blindadas y optaba por un perfil privado, pero ahora, a su cuenta de Instagram tienen acceso todos los usuarios, ya que ha cambiado a un estado público. Sin ir más lejos, cuando se confirmó que su ex pareja y Doña publicó un misterioso mensaje que invitaba a la reflexión. No lo hizo en su feed, sino en los stories que duran 24 horas.

“Karma. La maldad vuelve al remitente. La envidia a quien la siente. Las mentiras a quien las ha dicho. El amor a quien lo ha dado. La rueda gira para todos», se pudo leer en el escrito que fue acompañado de un emoticono de una sonrisa.

Pese a lo ocurrido, ya que de manera indirecta Sylvia Córdoba se ha visto salpicada por la polémica, continúa su vida con normalidad y, tal y como ha confirmado a Look atraviesa un buen momento de su vida, también en el terreno profesional. Sylvia, doctora en Derecho Penal y abogada, cuenta con su propio bufete de abogados. Cuenta con su propia página web en la que detalla en que ámbitos trabaja. «El despacho ABOGADOS CÓRDOBA MORENO & Asociados, dirigido por la Doctora Dª. Sylvia Córdoba Moreno, presta asesoramiento jurídico completo y asistencia desde principio a fin en procedimientos judiciales y extrajudiciales, fundamentalmente en el ámbito del Derecho Penal, del Derecho Penitenciario, en materia de Extranjería y Asilo Político. Además, cuenta con colaboradores Abogados especializados en las demás ramas del Derecho para así poder cubrir todas las necesidades del cliente, ya sea en asuntos civiles, mercantiles, laborales, tributarios, etc., desarrollando nuestra profesión dentro del mismo despacho, bajo la misma firma», se puede leer en su presentación.