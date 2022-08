La ruptura entre el juez Santiago Pedraz y Esther Doña se ha convertido en uno de los culebrones más inesperados de este final de verano. Si bien todo apuntaba a que pasarían por el altar para así sellar su amor y crear un nuevo futuro juntos, parece ser que eso finalmente no ocurrirá, ya que su romance ya forma parte del pasado de la crónica social de nuestro país.

El pasado miércoles salió a la luz a través de un amplio reportaje que se iban a casar, pero a los pocos días los rumores de una crisis sentimental entre ellos comenzaron a empañar aquel anuncio. Una semana después de este entramado amoroso los protagonistas de esta historia han hablado.

Su revista de cabecera, ¡Hola! ha sido donde ambos han podido dar a conocer sus puntos de vista sin ningún tipo de tapujo, pero además la viuda del antiguo marqués de Griñón ha confesado que Pedraz la dejó a través de un mensaje de WhatsApp. Es llegados a este punto cuando hay que mencionar que Sylvia Córdoba, ex del conocido juez. La ex pareja relató también el modo de ruptura que utilizó Pedraz para terminar con ella y, lo que más llama la atención es que tiene un vínculo muy similar que la une directamente con Esther Doña.

La abogada realizó una entrevista el pasado año donde contó su experiencia con el juez Pedraz. «Me parecía un hombre atractivo, es juez, tiene carisma, no pasa desapercibido», indicó. «Me pidió matrimonio en noviembre de 2020 y en marzo de 2021 ya estaba comprando una casa», añadió. «Me ha dejado tirada con la hipoteca de una casa que tiene muchos gastos», explicó sobre este hecho.

Por otro lado, la ruptura, según su relato fue por correo electrónico. Ella fue consciente de que su romance había terminado en el preciso momento en el que apareció la fotografía del beso de Esther Doña y Pedraz: «Ahí pensé que ya todo estaba roto. No me dio ninguna explicación y si hubiera hablado conmigo lo hubiera entendido. Es una persona muy inteligente, culta, pero cobarde. Lo admiraba y se me ha caído un mito», confesó.

Una historia de amor que pudo llegar a ser y no fue, lo mismo que ha ocurrido con la relación que mantenían Esther Doña y Santiago Pedraz, ya que por ahora parece que no hay marcha atrás en esta decisión. “No voy a volver con Esther. No quiero hablar con ella. Jamás voy a hablar mal de ella porque no la quiero perjudicar de ninguna manera, pero hay líneas rojas que no se pueden pasar y ella las pasó. Por eso me planté y rompí y por eso no me voy a mover”, expresó el juez a ¡Hola!.

El misterioso mensaje de Sylvia Córdoba

Este miércoles se ha confirmado la ruptura entre Santiago Pedraz y Esther Doña. y, Sylvia Córdoba, ha compartido en sus redes sociales un misterioso mensaje titulado: «Karma».

«La maldad vuelve al remitente. La envidia a quien la siente. Las mentiras a quien las ha dicho. El amor a quien lo ha dado. La rueda gira para todos», se puede leer en el escrito que ha ido acompañado de un emoticono de una sonrisa.