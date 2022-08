Esther Doña y Santiago Pedraz podrían haber puesto fin a su relación

Hace tan solo dos días, Esther Doña y Santiago Pedraz anunciaron su compromiso en su primer aniversario. Durante un viaje a Menorca, el prestigioso juez pidió la mano de su pareja y juntos comenzaron los preparativos para pasar por el altar el verano de 2023. Sin embargo, parece que su amor ha sido un suspiro, pues 48 horas después, los rumores sobre un punto y final en su relación han sonado con más fuerza que nunca. La noticia se ha dado en Es.Radio, afirmando que la pareja podría estar guardando silencio para conceder otra exclusiva.

Son varias las señales que han hecho saltar todas las alarmas y que dejarían en vilo en qué estado se encuentra la relación. La más importante es que la viuda del marqués de Griñón no se ha pronunciado, como acostumbra a hacer en sus redes sociales. Ya es una tradición que cuando concede una entrevista a ¡Hola! comparta la portada en su cuenta de Instagram. Sin embargo, en esta ocasión no ha sido así y sus redes sociales brillan por su ausencia.

Tal y como han relatado en Es.Radio ha sido el entorno del magistrado quien ha dado la voz de alarma. “Fuentes de toda solvencia nos confirman que han roto, que es el propio Santiago Pedraz el que lo está comunicando a su entorno más cercano y que fue hace ya dos semanas”, han explicado. De esta forma, la pareja habría ofrecido la exclusiva hace ya un tiempo, antes de ponerle fin a su historia de amor, pero las cláusulas del contrato les habrían obligado a guardar silencio por el momento, en un intento por no perder el dinero ganado. “Lo habrían mantenido en silencio para preservar el reportaje y para no reventar otra posible exclusiva”, han apuntado desde el podcast.

Sea como fuere, la realidad es que algo pasa y, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado por el momento, la actitud de Esther ha avivado los rumores sobre una posible crisis sentimental. La última foto de la pareja en el universo 2.0 data del pasado 13 de agosto, y el silencio de la malagueña frente a los medios de comunicación -a los que siempre responde con total amabilidad- podría ser una señal.

Además, Paula Arenas, ex mujer de Santiago Pedraz ha compartido en su cuenta de Instagram un texto que deja libertad a todo tipo de interpretación, pero que ha sido muy curioso de analizar dada la situación: “No siempre se calla para guardar silencio. A veces se calla para mantener la paz. A veces -quizá siempre- vale más ser feliz o no sufrir tanto que demostrar que uno tiene razón. No hay quien le ponga puertas a la verdad. Aunque tarde. Como dice un buen amigo: ‘Si tarda es que viene con recargo’”. Unas palabras cuanto menos curiosas justo en el momento en el que su ex pareja guarda silencio frente a los rumores sobre una posible ruptura en su relación. ¿Será una indirecta hacia el hombre que un día le robó el corazón?