Nuria Roca siempre ha destacado por no tener reparos en decir las cosas tal y como las piensa, así como en hablar abiertamente sobre sus experiencias. Este pasado domingo ha querido opinar en La Roca sobre los jefes más excéntricos que ha tenido, a propósito del desembarco de Elon Musk como máximo responsable de Twitter. Y lo cierto es que no guarda demasiado buen recuerdo de uno que tuvo durante sus primeros años en La Sexta.

La valencia ha declarado que «haciendo informativos, el editor de no me dirigía la palabra porque se pensaba que yo era modelo y que estaba allí por guapa. Al cabo de unos meses, cuando nadie me hablaba y me hacían bullying, un día me vio y me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que estaba preparando el trabajo final de carrera, y a partir de ahí empezó a hablarme». A lo que su marido, Juan del Val, espetó: «Ese no es excéntrico, es tonto».

La reacción de sus compañeros fue de sorpresa y Gonzalo Miró quiso apostillar las declaraciones previas de Juan del Val: «Luego te darías cuenta de que, para lo que tenía que decirte, mejor que no te dijera nada». Después comenzaron a hablar sobre su noche de bodas, a raíz de comentar la de Kourtney Kardashian: «Está sobrevalorada», dijo bromeando, a lo que Nuria no se quiso quedar atrás: «Y lo de después también está sobrevalorado».

Además, quiso advertir a las parejas sobre la peligrosidad de retrasar la luna de miel: «Voy a advertir a toda la gente que se va a casar: no digáis que ya haréis el viaje de bodas. El viaje de bodas nunca se hace. Yo llevo más de 20 años casada y no lo he hecho nunca. Quiero irme a las islas Maldivas desde entonces. Y no he podido ir. Y aquí estoy».

No es la primera vez que Nuria Roca habla de sexo y otros temas pertenecientes a su parcela privada. Este año estuvo presente en La Resistencia y se sometió a las clásicas preguntas de David Broncano sobre sexo y patrimonio. Y lo hizo de una manera muy escurridiza: «Tanto como tú en el banco pero multiplicado por cuatro», le dijo al presentador. Sobre su vida sexual con Del Val, Nuria quiso también contestar a su manera, a pesar de que dos de sus hijos se encontraban en el plató: “Teniendo en cuenta que estamos a principios de mes, pues una vez», dijo, para luego añadir que «en realidad he perdido la cuenta».

En la actualidad, Nuria Roca ha conseguido hacerse un hueco en la televisión por partida doble. Durante la semana ejerce como colaboradora (y presentadora sustituta de El Hormiguero), mientras que el fin de semana lidera su programa La Roca, donde tienen un gran protagonismo la actualidad y el debate desde un punto de vista más desenfadado.