David Muñoz lo ha vuelto a hacer: esta es su nueva receta original de torrijas

Si hay una verdad verdadera en el mundo esa es que la Semana Santa huele a torrijas. Se trata de uno de los dulces más antiguos de la historia y, aunque se desconoce su origen, hay quien afirma que fueron los romanos los que idearon tan magnífico postre. Nacidas como alimento de pobres al tratarse de pan mojado en leche, se convirtieron en la mejor opción de fuente de energía para sustituir la carne en Semana Santa. A día de hoy, su éxito no es ningún secreto y es durante la cuaresma cuando alcanzan su máximo esplendor.

Aunque siempre se dice que las recetas de las abuelas son las mejores, lo cierto es que Dabiz Muñoz ha ido un paso más allá y, dejando atrás la receta tradicional, ha querido reinventar las famosas torrijas. Así lo ha compartido el propio chef en su cuenta de Instagram, con un video-receta que ha titulado de la siguiente forma: “La torrija Dabiziana del amor, la que os va a joder la dieta a todos!!!”. Para esta versión de lo más auténtica solo se necesitan 10 ingredientes: leche, nata, azúcar, vainilla, yema de huevo, pan brioche, miel, vinagre de frambuesa, frambuesas y ron. Primero, hay que hacer la mezcla donde va a reposar el pan durante diez minutos y, mientras coge todo el sabor, se va haciendo la mermelada que coronará la torrija. Pero, si quieres seguir el paso a paso para que te queden tan espectaculares como las suyas, no te puedes perder el vídeo.

Hace ya dos años, en pleno confinamiento, el chef con tres estrellas Michelín alentó nuestra afición a la repostería con una interpretación totalmente distinta del dulce por excelencia de la Semana Santa. En aquella ocasión, Dabiz fue un paso más allá y, alejado por completo de la receta original, reinventó las torrijas utilizando Donuts con chantilly de especias. “En una Semana Santa diferente pues unas torrijas irreverentes sin barreras!!!”, tituló así el vídeo del proceso que compartió en sus redes sociales. Para esta receta, el truco consistió en meter el Donut unas ocho horas en la nevera, para que quedase bien duro y no se deshiciese al mojarlo en la mezcla. Una vez hecha la infusión, habría que mojar los trozos de donuts en ella para empaparlos bien y mientras, preparar el chantilly de especias. Una receta, sin duda, de lo más original.

El novio de Cristina Pedroche ha encontrado en las redes sociales un medio para compartir su arte en la cocina y su cuenta de Instagram se ha convertido en un lienzo en blanco donde compartir cada una de sus creaciones. Chipirones, lubina o hamburguesas son alguna de sus recetas, pero no caigas en la creencia de que se trata de algo sencillo, pues para el chef no hay límites con la comida y mezclar y reinventar platos tradicionales se ha convertido en su hobbie favorito. Y es que, Dabiz Muñoz ha sabido labrarse su propio futuro y ha demostrado públicamente que no hay plato que se le resista pues, su universo es tan enorme, que en él hay hueco para infinidad de ingredientes, por muy raros que parezcan.