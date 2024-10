El regalo que espera Carmen Borrego por su cumpleaños y pone en jaque a su hijo

Carmen Borrego ha estado en el centro de la polémica durante los últimos meses debido al distanciamiento con su hijo, José María Almoguera. Y el día de su 58 cumpleaños no iba a ser menos. Sobre todo porque todos conocemos cuál sería el regalo perfecto para la ex colaboradora de Sálvame en tal fecha: poder ejercer plenamente su papel como abuela de su único nieto, el hijo en común de José María y Paola Olmedo.

Desde el nacimiento de su nieto en junio de 2023, Carmen ha soñado con ser una parte activa en su vida, pero el conflicto familiar ha impedido que esto suceda. Sin embargo, bien es cierto que en sus últimas apariciones en público, José María ha señalado que, aunque no ve cercano el arreglo de la relación con su madre, está dispuesto a permitirle formar parte de la vida de su hijo, abriendo así una puerta a la reconciliación​. «Quiero que veas a mi hijo, quiero que hagas de abuela y no puedo decirte más. Nuestra relación de momento no va a mejorar pero yo no soy quién para privar a mi hijo de estar con su abuela», expresó el televisivo en su última entrevista al programa ¡De Viernes!, en Telecinco.

Carmen Borrego en Madrid. (Foto: Gtres)

Estas palabras han sido una constante fuente de debate en el programa y otros de la cadena en los últimos días, pues en el preciso momento en que José María Almoguera las pronunció, la tensión entre madre e hijo quedó expuesta a la audiencia. La situación alcanzó un punto culminante cuando Carmen hizo una emotiva intervención telefónica en dicho espacio. La colaboradora se mostró muy afectada y confesó que llevaba días de mucho dolor emocional, lo que enturbió la conversación. Sin embargo, a pesar del tono que utilizó, Borrego se disculpó y reiteró que lo más importante para ella era poder ejercer de abuela, afirmando que el ofrecimiento de su hijo de permitirle ver a su nieto la llenaba de felicidad​.

Sea como fuere, lo cierto es que ahora la expectación es máxima. Coincidiendo con el cumpleaños de Carmen Borrego, madre e hijo se reencontrarán en el plató de De Viernes, en lo que promete ser un momento cargado de emociones. José María y Carmen tendrán la oportunidad de reaccionar en directo a las palabras de uno y otro en los últimos tiempos, lo que podría marcar un antes y un después en su complicada relación. Tal como ha señalado su hermana Terelu Campos, la situación no es fácil y todos en la familia están a la espera de ver qué sucede con la relación entre madre e hijo.

Carmen Borrego en Madrid. (Foto: Gtres)

El motivo del distanciamiento entre Carmen Borrego y su hijo

Aunque hay varias teorias sobre el origen del conflicto entre Carmen Borrego y José María Almoguera, todas apuntan de un modo u otro a la portada de una revista que la hija de María Teresa Campos protagonizó anunciando que iba a convertirse en abuela. Según José María, su madre «vendió» esta exclusiva a la publicación en cuestión, sin el consentimiento previo de él ni de su ahora ex esposa, Paola Olmedo. «Mi madre me decepcionó cuando vendió nuestro embarazo (…) Si mi abuela no hubiese muerto, seguiría sin hablarme con mi madre», aseguró el joven a la revista Semana.