Carmen Borrego reaparece en televisión tras la polémica llamada a su hijo

Son momentos complicados para Carmen Borrego. La hija de la desaparecida María Teresa Campos se encuentra en plena guerra familiar con su hijo José María Almoguera. Sin embargo, su distanciamiento ha dado un giro de 180 grados después de que Almoguera se convirtiera el 4 de octubre en el invitado estrella de ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. Durante su intervención, el televisivo se mostró dolido con su madre, pero también tendió puentes y le ofreció ver a su nieto y disfrutar de él pese a que su relación esté dañada. Tras esto, Carmen Borrego entró en directo y, aunque aseguró estar feliz por la decisión de su hijo, también indicó que todavía había cosas de las que hablar con su primogénito.

Días después de este episodio, Carmen Borrego ha reaparecido en televisión para aclarar el motivo de su llamada y puntualizar las declaraciones que ofreció al formato que pertenece al holding italiano.

Carmen Borrego en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

«Empiezo diciendo que siento mucho la llamada del otro día», ha comenzado explicando en Vamos a ver tras la polémica. «Veo a mi hijo guapísimo», ha añadido. Y es que, José María Almoguera ha relegado a un segundo plano el perfil hermético por el que siempre había apostado estos años de atrás para convertirse en un personaje público. «Siempre ha sido muy tímido y me sorprende muchísimo esta faceta. Pero si es feliz es lo único que me importa», ha indicado Carmen.

José María Almoguera en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

«Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir», ha dicho también después de analizar su llamada. «Llevaba muchas malas noches y muchos malos días y ese día para mí fue muy tremendo», ha proseguido. «Estaba en mi casa, en la cama. Llevaba un día absolutamente tremendo y es la realidad. Ya he pedido disculpas, yo no oigo que tenga mal tono hacia él, pero en ese momento era más importante el ofrecimiento que él me había hecho que mis sentimientos. Y no hay más», ha puntualizado.