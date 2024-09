Carmen Borrego acude a una farmacia tras la entrevista de su hijo José María: "Estoy fenomenal"

José María Almoguera ha dado su primera entrevista en televisión y el foco está puesto en Carmen Borrego. La colaboradora ha pasado el fin de semana con su marido, el discreto José Carlos Bernal, pero se ha dejado ver en una farmacia y ha dado unas declaraciones. Ha dejado muy claro que no estaba allí por culpa de la intervención de su hijo. «Deja de decir tonterías, que a la farmacia va todo el mundo, por favor», le ha dicho a una reportera que le ha preguntado sobre este tema.

La hermana de Terelu Campos afirma que se encuentra bien. Según ha dado a entender, las últimas palabras que le ha dedicado José María han provocado ninguna crisis en su estado de ánimo. «Estoy fenomenal, pero no inventéis. De verdad, ya. Gracias, muchas gracias, pero no voy a hablar», ha comentado en un tono tranquilo a la par que cortante.

Carmen Borrego en una farmacia de Madrid. (Foto: Gtres)

Carmen Borrego no está sola. Cuenta con el apoyo de Terelu Campos y de Alejandra Rubio, pero también con el respaldo de su marido y de su hija Carmencita. En el terreno mediático lo tiene más complicado, pues cada vez son más periodistas los que saben por qué José María Almoguera se ha alejado de ella.

Los 3.000 euros de la polémica

La agencia Gtres ha localizado a Carmen después de la entrevista de José María en ¡De Viernes! El joven ha hablado mirando a cámara y su discurso ha convencido a mucha gente, como por ejemplo a la presentadora Emma García. El programa Fiesta se ha posicionado a su lado, asegurando que Borrego no está contando toda la verdad.

José María Almoguera durante su entrevista. (Foto: Gtres)

El origen del conflicto es una exclusiva que la hija de María Teresa Campos vendió en Lecturas. Anunció que iba a ser abuela y supuestamente no tenía el consentimiento de José María, al menos esto es lo que dice él. La cuestión es que Carmen le entregó 3.000 euros y ahora nadie entiende este gesto. En Fiesta y en otros programas de Telecinco creen que le tendría que haber dado todo el dinero, pues era un asunto que no tenía nada que ver con ella.

Belén Rodríguez fue íntima amiga de la familia Campos en el pasado, pero en esta guerra se ha sumado al ejército de José María. La colaboradora está atravesando una situación complicada a nivel televisivo, pero ella defiende que está perfectamente.

La contradicción de Carmen Borrego

Aunque la tía de Alejandra Rubio ha intentado calmar los ánimos, lo último que hijo en televisión es que estaba muy dolida. La entrevista de José María Almoguera únicamente servía para confirmar la ruptura familiar. Nada más.

Carmen Borrego en un coche a la salida de Mediaset. (Foto: Gtres)

«Me voy con el mismo dolor que vine. Nunca he dudado que mi hijo me quisiera. Me voy con la misma sensación que vine. No hay nada tan grave que no tenga solución y no se puede jugar con las personas. No se puede querer a alguien y apartarle cuando quieres», le comentó a Santi Acosta.

Carmen sigue teniendo el mismo carácter y le ha plantado cara a una reportera. La periodista ha querido saber si había visitado una farmacia por alguna cuestión relacionada con su primogénito y ella no se lo ha tomado bien. Habrá que esperar a que se siente en Vamos a Ver, donde ejerce de colaboradora, para comprender cuál es su estado exacto.