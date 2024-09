El durísimo reproche de José María Almoguera a Carmen Borrego: "Ha permitido humillaciones"

José María Almoguera ha concedido la entrevista definitiva. Después de muchas especulaciones, el nieto de María Teresa Campos ha desvelado el verdadero motivo por el que no se habla con Carmen Borrego. Considera que su madre se ha dejado llevar por el mundo del espectáculo y ha lanzado un durísimo reproche que marcará un antes y un después.

José María recuerda que su progenitora dirigía programas de éxito antes de trabajar de cara al público. Entiende perfectamente que las situaciones cambian y que hay que adaptarse, pero no tolera que Carmen Borrego haya consentido ciertas cosas. Ha recordado que hace unos años entró en Sálvame Okupa, una especie de Gran Hermano protagonizado por los colaboradores de Sálvame. A la hermana de Terelu Campos le estamparon una tarta en la cara y Almoguera piensa que este gesto es innecesario.

Carmen Borrego durante su última entrevista. (Foto: Telecinco)

«Hay cosas en televisión que no tenía que haber permitido. Ha permitido vejaciones y humillaciones. El juego es divertido, pero hay cosas que se pasan de la raya. Ese es el momento en el que gana el personaje y se come a la madre». Estas han sido las palabras exactas de José durante su intervención en ¡De Viernes! Carmen Borrego estaba en plató y no ha dudado en contestarle.

La reacción de Carmen Borrego

Carmen Borrego durante su última entrevista. (Foto: Telecinco)

La hija menor de María Teresa Campos ha defendido su pasado televisivo. Siguiendo su argumento, su trayectoria es muy larga y ha participado en programas de diferentes estilos. Ninguno resta importancia a otro y tampoco se arrepiente de lo que sucedió durante su etapa en Sálvame. Ha recalcado que «ser personaje no es malo» y defiende que nadie le ha faltado el respeto. «No es vejar, es entender el programa que estás haciendo».

Terelu Campos estaba presente en plató cuando su hermana ha dado estas declaraciones y le ha apoyado rotundamente. Ha mantenido la misma postura y ha asegurado que se siente orgullosa de todo lo que ha hecho en televisión. Recuerda que en un momento dado decidió abandonar Sálvame porque «el dolor» no le compensaba. Así que no entiende que su sobrino acuse a la familia Campos de pagar un precio alto para estar en televisión.

«No soy una persona rencorosa»

José María Almoguera en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

José María Almoguera es consciente de que Terelu Campos se ha posicionado al lado de Carmen Borrego, pero no tiene ningún problema en este sentido. Promete que no vive en el pasado, no quiere conflictos y respeta absolutamente los pasos que da su familia. También ha dejado claro que en ningún momento ha traicionado a su madre.»No no he hablado mal de ella ni lo haré nunca. Me cuesta identificar el odio porque no soy una persona rencorosa».

El hijo de Carmen Borrego ha dado un paso adelante porque quiere que el público conozca su versión de los hechos. Esa es la razón por la que ha hablado. No hay nada detrás. «Yo la necesidad que tengo es de que se escuche mi versión. Asumo mi equivocación, pero yo no he hecho esto como un ataque ni con ganas de hacer daño a nadie». Reconoce que él también ha cometido errores, pero subraya que jamás ha tenido intención de hacer daño a nadie.

Para terminar la entrevista le han preguntado por el estado de su progenitora y ha respondido: «Yo no creo que esté desolada, yo creo que está cabreada».