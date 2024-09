La ‘guerra familiar’ entre Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera, continúa copando titulares en la crónica social de nuestro país. Y de ahí que cada aparición en público de cualquiera de los dos se analice al milímetro. Este lunes, sin ir más lejos, José María Almoguera ha dado un nuevo paso al frente. El que era hasta ahora el miembro más discreto del Clan Campos ha acudido a uno de los múltiples desfiles acontecidos en el marco de la 80º edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM): el de Félix Ramiro, sastre y diseñador que ha elevado a la categoría de arte la moda exclusiva para hombres.

Ha sido pocos minutos después de las 16:00 horas cuando José María Almoguera se ha personado en el evento. Lo ha hecho muy sonriente y visiblemente tranquilo y ajeno al dolor que han provocado las declaraciones que dedicó a su madre en su última entrevista para la revista Lecturas a la propia Carmen Borrego. «No confío en mi madre. No sé dónde empieza mi madre y dónde el personaje (…) Cuando Carmen Borrego llora en televisión y suplica verme, no sé si lo hace porque es lo que le reclama el programa o porque es lo que realmente siente. Mi madre trabajaba en un programa muy cabrón. Siento que se me destrozó, y también mi matrimonio», confesó Almoguera.

José María Almoguera en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

José María Almoguera ha acudido al desfile para apoyar la labor de Félix Ramiro en la industria de la moda y textil. «Me lo pidió como favor y aquí estoy. Somos muy buenos amigos, me hizo mi traje de novio», ha dicho a su llegada al evento. Sin embargo, el joven no ha podido evitar las preguntas de la prensa sobre su vida familiar. Aunque no ha querido ahondar en demasiados detalles, José María se ha reafirmado en su idea de mantenerse alejado de su madre. «No vengo a hablar de esto, pero no hay vuelta atrás. Estoy muy bien, de verdad. Soy plenamente consciente de que no hay vuelta atrás», ha dicho tajante.

En su intervención, el nieto de María Teresa Campos ha instado además a los periodistas congregados en el lugar, a leerse la entrevista completa antes citada. Lo ha hecho en un intento por acabar con falsas especulaciones y noticia sacadas de contexto. «Leer la entrevista completa. Si la leéis completa lo entenderéis todo. Muchas gracias, no voy a decir nada más. Gracias», ha añadido.

La misteriosa acompañante de José María Almoguera

José María Almoguera ha acudido al desfile de Félix Ramiro en compañía de su representante y de una misteriosa mujer de pelo rubio con la que se ha dejado ver de lo más cómplice. Pese a que no ha trascendido la identidad ni relación que une al hijo de Carmen Borrego con ella, son muchos los allí presentes que han especulado con la posibilidad de que se trate, bien de la nueva pareja sentimental de José María tras su divorcio de Paola Olmedo, o de la mujer con la que el televisivo estaría conviviendo ahora en un piso de alquiler.

José María Almoguera con una misteriosa mujer en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Después de su separación de Paola Olmedo, José María Almoguera abandonó el que había sido su hogar familiar. El televisivo se mudó a un piso al que el pasado viernes se desplazó el equipo de Vamos a ver, en Telecinco, para saber cómo se encuentra tras lo último acontecido en su familia. Aunque no lograron conversar con él, la reportera Nuria Chavero reveló nuevos detalles sobre la vida actual del nieto de María Teresa Campos que no dejaron indiferente a nadie entre los colaboradores presentes en plató. «Me dicen que está viviendo con una mujer y con una chica, concretamente una madre y su hija. No es un piso compartido ni una habitación alquilada porque esta señora lleva mucho tiempo viviendo aquí y nunca ha negociado con su domicilio», contó Chavero.