La familia Campos no atraviesa su mejor momento personal después de que José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, tomara distancias con su madre. De esta manera, comenzó una guerra mediática que, por ahora, no ha terminado. En medio de esta situación familiar, Carmen ha celebrado su cumpleaños junto a algunos miembros de su familia.

Cambio de planes a última hora

Un restaurante de Madrid ha sido el elegido para festejar esta nueva vuelta al sol de Carmen Borrego, que ha estado acompañada de su marido, José Carlos Bernal, y su hermana, Terelu Campos. Los tres han posado con gran complicidad ante los medios de comunicación, demostrando así una unión familiar patente.

Carmen Borrego junto a su marido y su hermana. (Foto: Gtres)

Segundos después, la protagonista de la jornada ha revelado qué le han regalado. «Mi marido un reloj y mi hija una cosa muy bonita, pero no voy a decirla», ha indicado. Después ha hecho balance de esta fecha tan especial para ella. «He tenido un cumpleaños donde nadie se ha olvidado de felicitarme», ha añadido.

Carmen también ha contado que los festejos iban a tener una mayor magnitud, pero que a última hora ha habido un cambio de planes debido a la DANA, el fuerte temporal que ha dejado más de un centenar de fallecidos en la Comunidad Valenciana. «Es un día triste porque creo que aunque no tengamos nada que ver, saber que hay gente que lo está pasando tan mal… Iba a hacer algo más grande, pero he decidido no hacerlo, me parece que hay que solidarizarse con las personas», ha asegurado con tristeza por lo ocurrido.

Sonada ausencia

Aunque Carmen ha estado rodeada de dos de las personas más importantes para ella, su marido y su hermana, la gran incógnita era si su hijo iba a dar un paso al frente para acompañar a su madre en medio del distanciamiento que tienen desde hace meses. Sin embargo, José María Almoguera se ha mantenido al margen de este encuentro familiar. «No quiero hablar de él más. Pero es evidente que si tengo una sonrisa es que sí, es lo normal. Poco a poco se irán arreglando las cosas», ha dicho Borrego.

Carmen Borrego y Terelu Campos posando. (Foto: Gtres)

«Las cosas siguen igual, poco a poco. Está la cosa un poco más tranquila y siempre con la ausencia de que mi mamá no nos acompaña. Mejor que el año pasado, que fue muy duro. Pero la he tenido presente todo el día», ha añadido después.

Carmen Borrego y Terelu Campos muy sonrientes. (Foto: Gtres)

Su gran aliada

Si hay alguien que está intentando mediar en el conflicto entre José María y Carmen Borrego esa es Terelu Campos. La colaboradora de televisión ejerce de mediadora para que las aguas vuelvan a su cauce. De hecho, sobre esto se ha pronunciado ante las cámaras en el cumpleaños de su hermana. «Hago lo que está en mi mano en el conflicto de Carmen y José María», ha indicado.