Después de varios meses donde la tensión familiar ha sido la clara protagonista, Carmen Borrego y José María Almoguera se reencontraron ante las cámaras el pasado 11 de octubre. Lo hicieron desde el plató del programa ¡De viernes!, donde protagonizaron un tenso cara a cara que ha acaparado gran parte de los titulares de los últimos días. Tras una complicada entrevista en la que revivieron sus mutuos reproches, Beatriz Archidona, presentadora del espacio televisivo de Mediaset, les lanzó la pregunta más esperada por la audiencia: «¿Queréis daros un beso y un abrazo, ya que os tenéis tan cerca, para poner fin a todo?», dijo. Madre e hijo coincidieron en que, de querer hacerlo, lo harían de una manera privada.

Han pasado cuatro días desde entonces y, hasta ahora, era un auténtico misterio si la hija y el nieto de María Teresa Campos habían decidido enterrar el hacha de guerra con un sentido acercamiento de cariño. Pero ha sido la propia Borrego quien ha despejado todo tipo de dudas al respecto en el programa Vamos a ver. «La situación está igual. Es muy complicado. El viernes comprendí a mi hijo y entendí que ha sufrido mucho y que ha sufrido solo. Me habría gustado que tuviese mi hombro para llorar, pero en ese momento él no quiso. […] Creo que entender lo que cuenta me acerca más a mi hijo y ya veremos lo que pasa», comenzaba a decir.

Carmen Borrego en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Sobre si se dio finalmente el abrazo con su hijo fuera de las cámaras, Carmen ha sido clara: «No voy a contar lo que pasó, pero abrazo como tal no hubo. Me da igual lo que digan, pero no fue un abrazo y no lo voy a contar porque no voy a seguir estirando el chicle», contaba. Sin embargo, muchos de sus compañeros aseguraron que hubo testigos que les vieron abrazarse por los pasillos de la cadena de Fuencarral una vez terminó el programa.

La contundente opinión de Joaquín Prat

«El encuentro podría haber sido de otra manera si no hubiese habido gente con móviles intentando grabarnos. Yo quería que esto fuese privado y no voy a televisar un abrazo con mi hijo», puntualizaba la colaboradora para explicar los motivos por los que decidió no abrazar a su hijo en directo. A pesar de sus justificaciones, Joaquín Prat no terminaba de comprender la postura de su compañera: «¿Tú no te das cuenta que todo esto no es normal? Decís que no queréis televisar un abrazo y vendéis una pantalla partida en un programa de televisión… ¿Cómo no tenéis esos diálogos en privado? De verdad, Carmen, te lo digo con todo el respeto del mundo, yo alucino», sentenciaba.

Joaquín Prat y Carmen Borrego en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

«Y yo te contesto con todo el respeto. ¿Cuántas veces he intentado sentarme con mi hijo en privado y no he podido?», respondía la hermana de Terelu Campos, asegurando que no quería «seguir estirando este chicle tan amargo». «A mí sí me dolió el momento en el que se ha sentido solo porque creo que una separación siempre es muy traumática», concluía la colaboradora.