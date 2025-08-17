Giro de 180º en los aeropuertos confirmado: el objeto que no podrás llevar más en tu maleta

El objeto que no podrás llevar más en tu maleta, varios aeropuertos han confirmado un giro de 180º. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar por una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días, tendremos que empezar a pensar en un cambio en el que todo puede acabar siendo posible. Estamos ante una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en unos días cargados de novedades.

Este objeto que no podrás llevar más en tu maleta

Tal y como informa desde el blog de AENA: «Las baterías de litio forman parte de muchos artículos de nuestra vida cotidiana. El teléfono móvil, el ordenador portátil o la cámara de fotos funcionan con baterías recargables de iones de litio. Estas baterías pueden incendiarse si sufren daños, cortocircuitos o sobrecalentamiento. Por ello, está estrictamente prohibido viajar con baterías de litio o dispositivos electrónicos personales dañados, defectuosos o retirados del mercado por el fabricante por razones de seguridad. Si deseas llevar en tu viaje un dispositivo electrónico o una batería de litio, es preferible que los lleves contigo y no en tu equipaje facturado. Además, deberías vigilarlos en todo momento y protegerlos frente a posibles daños o activaciones no intencionadas. A continuación, incluimos los criterios que la normativa internacional establece a nivel general para los dispositivos más comunes. No obstante, la compañía aérea te facilitará información más detallada sobre las restricciones concretas que aplica a este tipo de dispositivos».

Siguiendo con la misma explicación: «Por último, conviene señalar que los dispositivos de transporte personal o deportivo que funcionan con baterías (bicicletas eléctricas, patinetes eléctricos, etc), en general, no están permitidos ni en la maleta facturada ni en cabina, ya que las baterías tienen una capacidad superior a 100 Wh. No obstante, recuerda que siempre debes comprobar tu caso con la compañía aérea. La seguridad es un esfuerzo colectivo y como pasajero también tiene responsabilidad. Aquí puedes ver un video de Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA), la autoridad responsable de garantizar la seguridad de los vuelos en la aviación europea, que resume los peligros y las pautas para el correcto manejo de las baterías de litio».

Por lo que, deberemos tener nuestros dispositivos cargados o no llevarlos directamente, teniendo en cuenta que cada compañía tiene su propia normativa. Es un riesgo para todo este tipo de baterías que sabemos que puede acabar siendo un peligro para todos. Un cortocircuito puede acabar en un incendio que en un avión se convertirá en un riesgo imposible de asumir.