El BOE lo hace oficial: convocan 36.000 plazas de funcionarios y así te puedes apuntar

La Oferta de Empleo Público (OEP) hizo pública el pasado verano la cifra de 36.588 plazas para los funcionarios que quieran desarrollar un empleo público dentro de la Administración. Las plazas para la Administración del Estado, Justicia o Hacienda se repartirán en el primer semestre de 2026 cuando se convoquen los exámenes para estas oposiciones al funcionariado público. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las nuevas plazas para los funcionarios que se decidirán próximamente.

Entre finales de 2025 y los primeros seis meses de 2025 se repartirán las 36.588 plazas de empleo publicadas confirmadas en el pasado verano. El Real Decreto 651/2025, publicado en el BOE el 16 de julio, aprobó un total de 36.588 plazas para distintos cuerpos y escalas de la administración pública, incluyendo la administración general del Estado, justicia, seguridad social, fuerzas de seguridad y fuerzas armadas.

De estas plazas, 27.697 serán de turno libre o nuevo ingreso, mientras que 8.891 van destinadas a la promoción interna de los funcionarios que quieran subir de escalafón. Las plazas de funcionarios ofertadas el pasado verano se han repartido de la siguiente manera, según se puede comprobar en el Boletín Oficial del Estado:

Administración General del Estado: 26.889 plazas.

26.889 plazas. Guardia Civil: 3.118 plazas.

3.118 plazas. Policía Nacional: 2.914 plazas.

2.914 plazas. Fuerzas Armadas: 3.926 plazas.

3.926 plazas. Profesores de enseñanza secundaria: 35 plazas.

Este Real Decreto 651/2025 también oferta un gran número de plazas, de las que destacamos las siguientes:

Administración general del Estado, subgrupo A1

Abogados del Estado: 25 plazas

Carrera diplomática: 35 plazas

Farmacéuticos titulares: 35 plazas.

Ingenieros aeronáuticos: 20 plazas.

Ingenieros de caminos, canales y puertos del estado: 56 plazas.

Ingenieros industriales del Estado: 53 plazas.

Superior de inspectores de Hacienda del Estado: 128 plazas.

Personal científico titular de organismos públicos de investigación: 225 plazas.

Subgrupo A2

Arquitectos técnicos de la Hacienda pública: 33 plazas.

Ayudantes de archivos, bibliotecas y museos: 77 plazas.

Enfermeros de instituciones penitenciarias: 39 plazas.

Gestión de la administración civil del Estado: 1.200 plazas.

Técnico de Hacienda: 446 plazas.

Gestión de la administración de la Seguridad Social: 240 plazas.

Subgrupo C1

General administrativo de la Administración del Estado: 2.500 plazas.

Administrativos de la Administración de la Seguridad Social: 1050 plazas.

Subgrupo C2

General auxiliar de la Administración del Estado: 1.700 plazas.

Personal funcionariado, subgrupo A1

Comisión Nacional del Mercado de Valores: 21 plazas.

Acceso libre

Personal de la Administración de la Justicia: 2.839 plazas.

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes: 2.282 plazas.

Las personas que quieran acceder a estas plazas para desarrollar una función de empleo público tendrán que estar alerta a las diferentes convocatorias para los exámenes que se publicarán de forma inminente con el objetivo de que las oposiciones se convoquen para el primer semestre de 2026. En su debido tiempo también se informará sobre los requisitos y documentación a presentar para poder acceder al empleo público.

Así será la subida de sueldo a los funcionarios

Los más de tres millones de funcionarios que hay en España dispondrán desde este mes de diciembre de un aumento de sueldo después de que haya sido aprobada una subida salarial del 11% hasta el próximo año 2028. De primeras, en la nómina de este mes de diciembre, la mayoría de empleados públicos recibirán una subida del 2,5% con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero.

A partir de 2026, la nómina de los funcionarios subirá un 1,5% con la posibilidad de incrementarse un 0,5% más si el IPC a final de año es igual o superior a 1,5%. Para 2027 se ha aprobado una subida del 4,5% y para 2028 del 2%. Esta es la subida aprobada para los funcionarios en España:

2025: 2,5% con efectos retroactivos desde enero.

2026: 1,5% garantizado que puede ser del 2% si el IPC supera un 1,5%.

2027: 4,5%.

2028: 2%.