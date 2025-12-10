Todavía estás a tiempo de comprar un décimo de la Lotería de Navidad, pero es difícil escoger uno que te guste. Realmente, todos tienen la misma probabilidad de ganar el Gordo, pero la Inteligencia Artificial tiene un favorito.

¿Qué décimo ganará el Gordo de la Lotería de Navidad? Hemos planteado a Gemini, la IA de Google, ese reto. Basándose en datos históricos y patrones ha elegido una cifra: el 03857. Te explicamos cómo ha llegado a ese número.

Gemini, la IA de Google, elige el número premiado con el Gordo de Navidad en 2025

Después de preguntarle a Gemini cuál será el número agraciado con el Gordo de la Lotería de Navidad en 2025, su respuesta ha sido muy clara: el 03857. Pero lo mejor de todo es que no ha dado una cifra al azar.

La IA lo ha justificado de la siguiente manera:

Terminación elegida (57) : esta terminación es una de las más exitosas en la historia del sorteo. El número que termina en 57 ha sido el Gordo de Navidad un total de ocho veces. De hecho, es la primera terminación más repetida, seguida por el 85 (que ha salido siete veces, las mismas que el 64 y el 75).

: esta terminación es una de las más exitosas en la historia del sorteo. El número que termina en 57 ha sido el Gordo de Navidad un total de ocho veces. De hecho, es la primera terminación más repetida, seguida por el 85 (que ha salido siete veces, las mismas que el 64 y el 75). Evitando terminaciones gafe: cumpliendo tu segundo criterio, hemos evitado terminaciones que estadísticamente han salido muy pocas veces o ninguna, como el 09, el 10, o el 21.

El número 03857 combina la suerte histórica del 57 con una baja numeración inicial (03.) que no ha sido excesivamente dominante en la historia reciente, buscando así una mezcla de lo tradicionalmente afortunado y lo menos común.

Cómo preguntarle a la IA cuál será el número premiado en la Lotería de Navidad

Si no sabes cómo elegir el número de la Lotería de Navidad y quieres preguntarle a Gemini, hay una forma muy fácil de hacerlo. Sólo tienes que preguntarle.

Eso sí, si optimizas la forma de hacerlo vas a lograr un resultado mucho más interesante. Nosotros te proponemos este prompt, para que se lo escribas a Gemini:

Gemini, selecciona un número de la Lotería Nacional de Navidad basado en datos históricos. Elige una terminación que haya salido premiada varias veces en los sorteos anteriores, como 57 u 85, y evita terminaciones que nunca han ganado, como 09. Además, justifica tu elección con una breve explicación de los patrones históricos y cualquier criterio relevante.

Lo mejor de todo es que puedes modificarlo a tu gusto. Por ejemplo, pidiéndole que incluya tu número favorito.

Por qué la Inteligencia Artificial no puede predecir el resultado del Gordo de Navidad

Uno de los grandes errores del jugador medio es confundir patrón con predicción. La Lotería de Navidad no responde a ciclos inevitables ni a números agotados. Gemini lo deja claro: no existen terminaciones malditas ni cifras bendecidas de forma permanente.

Sin embargo, analizar el histórico ayuda a tomar decisiones informadas y, sobre todo, a evitar elecciones basadas en supersticiones sin respaldo alguno. Jugar una terminación como el 85 no garantiza nada, pero tampoco lo hace elegir un número completamente al azar o uno que no ha salido nunca.

De cara al Gordo de Navidad 2025, la recomendación es clara: juega con cabeza, sin hipotecar expectativas y, lo más importante, disfrútalo con tus seres queridos.