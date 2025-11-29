La predicción de Jorge Rey para 2026 que da miedo: las Cabañuelas confirman que llega una dorsal africana y no pinta bien

Jorge Rey lanza una importante predicción del tiempo para 2026, da miedo lo que está por llegar. Estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca, con algunas novedades que pueden ser esenciales. Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en estos días en los que todo es posible. Cambiaremos de año y lo haremos con la mirada puesta a una novedad que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Cuando estamos preparando todo para vivir unos días en los que realmente el tiempo nos puede jugar una mala pasada. Deberemos estar preparados para un cambio en el tiempo que nos marcará muy de cerca, en especial ante lo que está por llegar. Llevamos unos años en los que el miedo a un cambio que puede poner en jaque a media España está muy presente. El experto Jorge Rey nos saca de dudas y nos advierte de lo que está a punto de pasar en estas próximas jornadas que tenemos por delante y nos afectarán de lleno.

Jorge Rey lanza una predicción para 2026 que da miedo

Este joven que se hizo famoso al descubrirnos la llegada de Filomena lo vuelve a hacer. Nos empieza a dar una serie de advertencias antes que nadie, para que estemos preparados ante lo que está a punto de pasar en nuestro país. España se prepara para una serie de cambios que ha visto antes que nadie.

El método que usa Jorge Rey son las Cabañuelas, un sistema que puede sumergirnos de lleno en una serie de novedades que pueden marcar la diferencia. Tocará estar muy pendientes de un giro radical que, sin duda alguna, acabará siendo una realidad destacada.

Ante este nuevo cambio que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que parece que nos deberemos preparar para lo peor. Con la llegada de las Cabañuelas para este nuevo año que nos indica en todo momento lo que está a punto de pasar.

Son días de visualizar un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos volver a ver. Este 2026 llega un fenómeno que Jorge Rey nos explica y que no trae buenas noticias, sino más bien todo lo contrario.

Las cabañuelas confirman que llega una dorsal africana

Una dorsal africana provocará un cambio de tendencia que nos afectará de lleno durante la primera quincena de enero. Deberemos estar preparados para unas temperaturas por encima de lo habitual y un anticiclón que nos dará una estabilidad que no es nada propia ante lo que puede pasar en estos días.

De momento, más allá de la previsión de Jorge Rey, deberemos estar preparados para un fin de semana de frío. Tal y como nos explican os expertos de la AEMET: «Nevadas en cotas que pueden llegar a bajar levemente de los 1000m en la Cordillera Cantábrica y Pirineo. Viento fuerte con rachas muy fuertes en el Ampurdán, Baleares e interiores de Tarragona y Castellón. Chubascos fuertes, posiblemente acompañados de tormentas en Baleares, Estrecho y litorales del mar de Alborán».

Además de estas alertas la AEMET nos da más de una sorpresa: «Se prevé que el frente frío cruce la Península moviéndose hacia el Mediterráneo, dejando cielos nubosos o cubiertos, con nubosidad baja en el interior peninsular y más persistente en Andalucía oriental y Pirineos. En la vertiente mediterránea se prevén precipitaciones que tenderán a remitir por la tarde, excepto en las islas y zonas del sureste peninsular, así como en el Estrecho y litorales del Mar de Alborán, donde no se descarta que sean ocasionalmente fuertes y con tormenta. En el resto se esperan precipitaciones que irán remitiendo durante la mañana, excepto en el norte peninsular, con probables acumulados significativos en litorales del Cantábrico y Pirineos occidentales. Nevará en las montañas de la mitad norte por encima de 1000-1200 m y en las del sureste por encima de 1600-1800 m. En Canarias intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve. Nieblas en zonas altas del interior al paso del frente. Temperaturas máximas en descenso en la Península y Baleares excepto en depresiones del noreste y de la meseta sur con ligeros ascensos o sin cambios. Mínimas en ligero a moderado ascenso en ambas mesetas, valle del Ebro, Andalucía occidental, fachada mediterránea, Melilla e interior de Mallorca y en ligero descenso en el resto. En Canarias ligeros cambios. Heladas débiles en montañas del interior y zonas próximas».

Siguiendo con la misma previsión: «Vientos en general de componente norte y noroeste rolando a componente sur en Galicia y en el Cantábrico. Soplará moderado en los litorales con intervalos de fuerte de poniente en Alborán, con posibles rachas muy fuertes en Melilla; se establecerá tramontana fuerte con posibles intervalos de muy fuerte en el norte de Baleares. Cierzo moderado en el Ebro en las horas centrales del día con probables rachas muy fuertes en el bajo Ebro. Soplará flojo en la mitad oeste peninsular y con intervalos de moderado en el resto. En Canarias alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas».