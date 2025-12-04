La tabla completa de la subida de sueldos de los funcionarios a partir de 2026: lo que vas a ganar

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes 2 de diciembre el real decreto que permitirá subir un 11% el sueldo a los funcionarios hasta 2028. Los casi 3,5 millones de empleados públicos que hay en España recibirán próximamente un aumento del 2,5% correspondiente a 2025 con carácter retroactivo desde el pasado enero y a partir de 2026 se incrementará su salario un 1,5%. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la subida de sueldos de los funcionarios en España en 2026.

El Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF llegaron el pasado 26 de noviembre a un acuerdo para subir el sueldo a los funcionarios un 11% hasta 2025. Después de arduos meses de negociación, todas las partes han llegado a un pacto para este incremento salarial que se realiza con el objetivo de adecuar a la elevada inflación los salarios de los alrededor de casi 3,5 millones de empleados públicos que hay en España.

Por ello, y con el objetivo de que entre en vigor en los próximos días, el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes 2 de diciembre la subida de sueldo a los funcionarios que tendrá que ser ratificada próximamente por el Congreso de los Diputados. Óscar López celebró que este acuerdo es «excelente para la Administración Pública», y que «no es sólo un acuerdo salarial», sino que «tiene otras condiciones, como la mejora de los servicios y la digitalización de la Administración Pública».

Desde los sindicatos también han informado que el acuerdo incluye la supresión de la tasa de reposición para favorecer el refuerzo de las plantillas. Según confirmaron a EFE, el Gobierno también se ha comprometido en este acuerdo a más mejoras en la conciliación, la promoción interna o la jubilación, además de a acortar los procesos selectivos, elevar los complementos de residencia e insularidad, actualizar las retribuciones del personal laboral en el exterior, reforzar la atención al público o adaptar la clasificación de los puestos de trabajo a las funciones reales.

Subida de sueldo a los funcionarios en 2026

Lo importante de este acuerdo es el aumento de sueldo para los funcionarios, que incluye el incremento del 2,5% en 2025 que se abonará este mes de diciembre con carácter retroactivo desde el pasado mes de enero. A partir del 1 de enero, los empleados públicos tendrán un aumento de sueldo del 1,5% que podrá llegar hasta el 2% en caso de que la inflación iguale o supere el 1,5% al cierre del año. En 2027 se ha acordado que los sueldos suban un 4,5% y en 2028 la subida será del 2%. Así quedan las subidas de sueldos a los funcionarios en 2026 después del acuerdo al que han llegado el Gobierno y los sindicatos:

2025: 2,5% con efectos retroactivos desde enero.

2026: 1,5% garantizado que puede ser del 2% si el IPC supera un 1,5%.

2027: 4,5%

2028: 2%

Los sueldos de los funcionarios en España

La página especializada MasterD también ha hecho una clasificación sobre el sueldo de los funcionarios confirmado por el Gobierno para este año 2025. Todo ello teniendo en cuenta que el funcionariado público en España se divide en distintos grupos según la formación. Estos son los sueldos bases que recibe cada empleado público en España según su grupo y categoría:

Grupo A1: 1.326,90 euros/mes (15.922,80 al año).

1.326,90 euros/mes (15.922,80 al año). Grupo A2: 1.147,35 euros/mes (13.768,20 al año).

1.147,35 euros/mes (13.768,20 al año). Grupo B: 1.002,94 euros/mes (12.035,28 al año).

1.002,94 euros/mes (12.035,28 al año). Grupo C1: 861,46 euros/mes (10.337,52 al año).

861,46 euros/mes (10.337,52 al año). Grupo C2 : 716,98 euros/mes (8.603,76 al año).

: 716,98 euros/mes (8.603,76 al año). Grupo E: 656,23 euros/mes (7.874,76 al año).

A estos sueldos bases hay que sumar diferentes complementos retributivos que varían considerablemente el sueldo de los funcionarios en función de su antigüedad, puesto, responsabilidad e incluso la comunidad autónoma en la que desempeñe su función. Los complementos salariales que se aplican a la nómina de los funcionarios en España son los siguientes: