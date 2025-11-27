El Govern culmina el pase a funcionarios sin oposición de los 300 trabajadores de la tele balear IB3

El proceso está a punto de culminar y los 311 trabajadores de IB3 están a un sólo paso de recibir la carta en la que les notifican que ya son funcionarios sin haber pasado una oposición y que, por tanto, pertenecen a la plantilla de trabajadores públicos del Govern destinados en la radiotelevisión pública balear IB3.

Este acuerdo a tres bandas aleja el fantasma de una nueva huelga en la tele pública balear y acaba con años de promesas desde el Gobierno balear -tanto del PSOE como del PP- y de exigencias, escraches y huelgas por parte de los trabajadores.

Según ha podido saber OKBALEARES, el Govern tiene acordado con la dirección general del Ente Público y con el Comité de Empresa de IB3 un texto con el encuadramiento de los empleados afectados dentro de la estructura de la Función Pública del Govern que preside Marga Prohens (PP).

El acuerdo se produjo tras una reunión de varias horas que tuvo lugar el pasado martes por la tarde. Finalizó con la validación del texto del acuerdo de encaje y con el escrito acordado de la notificación del acuerdo que se enviará a los 311 trabajadores afectados y en la que se les confirmará su pase a funcionarios sin haber pasado ni oposición ni entrevistas.

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha salido victoriosa del reto de cerrar este polémico asunto que empezó en 2007 como la promesa electoral de los partidos de izquierdas de internalizar a los trabajadores de IB3 integrándolos en la Administración Pública. Años más tarde, en 2023, Francina Armengol confirmó la decisión -también electoral- aunque dejando un texto tan básico que el trabajo de internalización se ha tenido que iniciar «desde cero», como han explicado varios miembros del actual Govern del PP.

Incluso la Sindicatura de Cuentas tuvo que intervenir para denunciar múltiples irregularidades en el proceso iniciado por Armengol.

Los técnicos de Función Pública ya tienen los acuerdos firmados y, con su visto bueno, la integración puede quedar lista esta misma semana. Sólo quedará notificar a los trabajadores como quedarán encuadrados. Se hará una relación de puestos de trabajo definitiva para notificar a los trabajadores como quedan encuadrados y el salario actual.

Fuentes de la Conselleria han asegurado a OKBALEARES que «ya se ha superado el escollo más importante de esta integración».