Armengol y Manresa ‘colaron’ sin justificar a decenas de trabajadores en la internalización de IB3

La Sindicatura de Cuentas ha detectado incidencias significativas que ponen de manifiesto deficiencias en los procedimientos de control interno establecidos durante la gestión del proceso de internalización de IB3. Pone como ejemplo casos de trabajadores contratados para cubrir bajas por la contrata y que han acabado teniendo un contrato indefinido con el Ente Público.

Así consta en el ‘Informe sobre el proceso de internalización del Ente Público Radiotelevisió de les Illes Balears’, que se ha aprobado y registrado este martes en el Parlament y que se refiere a la reciente internalización de los trabajadores de IB3, impulsada por Francina Armengol en la pasada legislatura y ejecutada por el entonces director general del Ente Público, Andreu Manresa.

El organismo ha señalado que no ha podido obtener prueba de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una conclusión sobre la fiscalización a causa del efecto «muy significativo» de dos limitaciones del alcance del trabajo.

En concreto, se refieren a la existencia de demandas judiciales pendientes de resolver del personal contra las empresas contratistas principalmente por cesión ilegal y reclamaciones de diferencias salariales, así como la demandas de un conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, en situación de archivo tras el compromiso del Comité de Empresa de desistir del procedimiento a la espera de la firma del acuerdo definitivo. Además, la Sindicatura de Cuentas no ha accedido a la relación certificada por las empresas contratistas del personal para subrogar, a excepción de los expedientes relativas a una única empresa.

El organismo apunta en sus conclusiones a otras incidencias también significativas como la falta de documentación contractual y salarial previa a la subrogación de los trabajadores. En detalle, de los 123 expedientes analizados, en 18 no consta contrato previo o vida laboral, en 52 expedientes no consta ningún documento contractual previo para confirmar la categoría, en 89 no se han podido verificar los salarios y los complementos pagados por las empresas contratistas, en 30 no consta detalle de las funciones laborales previas y si estas coinciden con las funciones asignadas después la internalización, y en 11 expedientes no se ha podido verificar la antigüedad del trabajador.

Al mismo tiempo, se dan casos de trabajadores contratados por las contratistas para cubrir bajas y que han pasado a tener un contrato indefinido a tiempo completo en el ente público.

La sindicatura insta a recopilar y recuperar de la empresa contratada por servicios de gestoría toda la documentación relativa al proceso de internalización, que tiene que ser incorporada a un expediente del proceso, custodiado por el ente público.

También pide indagar si la gestoría todavía custodia las relaciones certificadas por las empresas contratistas del personal para subrogar, con el detalle de las funciones y de las condiciones laborales y retributivas en la fecha de incorporación, y, en caso afirmativo, recuperarlas e incluirlas en el expediente del proceso.

La Sindicatura de Cuentas pide que se documente la situación de los pleitos que el personal interpuso contra las empresas contratistas y realizar una evaluación objetiva sobre los posibles pasivos contingentes de los que continúan vigentes respecto del ente público.