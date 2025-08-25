Semana definitiva para el Mallorca: siete días para el «deadline»

Con siete días de margen para el «deadline», la fecha tope para inscribir jugadores -el plazo termina el lunes uno de septiembre a medianoche-, al Mallorca le quedan todavía muchos asuntos pendientes por resolver. Debe dar salida por lo menos a tres futbolistas y fichar a un mínimo de dos. Los casos de Maffeo y Larin son los más complicados porque de momento no hay nada concreto, hasta el punto de que incluso no se descarta que continúen en la plantilla.

Tanto el catalán como el canadiense han expresado en numerosas ocasiones su deseo de abandonar el Mallorca, hasta el punto de que Jagoba Arrasate se ha visto obligado a prescindir de ellos en las dos primeras jornadas de Liga. La situación parece irreconducible, pero tanto uno como otro deben traer ofertas satisfactorias para que el club les permita marcharse, algo que de momento no ha sucedido. Por Maffeo pugna el Atlético Mineiro brasileño, mientras que el último equipo al que se ha vinculado a Larin es el PSV Eindhoven holandés.

El tercero en la línea de salida es el colombiano Dani Luna, aunque en su caso se marchará cedido. Hay varios equipos que pelean por su fichaje, con el Sporting de Gijón y el Huesca a la cabeza, aunque el Mallorca no le va a dejar salir sin antes ampliar su contrato porque es un jugador en el que tiene depositadas bastantes esperanzas.

En cuanto a entradas, van a llegar un lateral derecho, un extremo y probablemente otro centrocampista, aunque todo va a depender de las salidas. El catalán Héctor Fort y el valenciano Andrés García pelean por la posición de lateral derecho, el polaco Urbanski es el elegido en el centro del campo y arriba todo apunta al extremo del filial del Barcelona Jan Virgili, aunque puede haber sorpresas al respecto. Sorpresas que incluso pueden llevar fuera del Mallorca al portugués Samú Costa y al mallorquín Jan Salas.

En definitiva, una semana de muchísima actividad, siete días frenéticos en los que quedará perfilado, al menos hasta diciembre, lo que va a ser el Mallorca 25-26, que ha arrancado la temporada sumando un punto en las dos primeras jornadas.