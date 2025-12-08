El BOJA lo hace oficial: giro radical en la nómina de diciembre de los funcionarios en Andalucía

Los 300.000 empleados públicos que hay en Andalucía podrán disfrutar de inmediato de la nueva subida salarial tras el acuerdo al que llegaron Gobierno y sindicatos hace unos días. La Junta de Andalucía confirmó que abonará en la nómina de diciembre la subida del 2,5% correspondiente a profesores, sanitarios y demás personal de la administración andaluza. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la subida de sueldo a los funcionarios de Andalucía.

Los funcionarios de Andalucía podrán disfrutar desde este mes de diciembre de la nueva subida salarial aprobada por el Gobierno. Así lo anunció en una comparecencia pública Carolina España, consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía. «El Gobierno nos creó mucha incertidumbre a las comunidades, pero Andalucía, con solvencia y rigor, ha podido abordar. La Junta de Andalucía demostrará que podemos abordar estas cuestiones aunque se haya cerrado tarde», afirmó la política, que dio buenas noticias a los casi 300.000 empleados públicos que hay en Andalucía.

De esta forma, profesores, sanitarios y demás personal de la Administración andaluza podrán disfrutar a final de mes de una subida del 2,5% en la nómina correspondiente al incremento aprobado para 2025. A ello también habrá que sumar el mismo 2,5% con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Además de la subida salarial, los funcionarios de Andalucía también contarán este mes de diciembre con la esperada paga extra de Navidad que se abonará a los empleados públicos antes de que finalice este mes.

La nómina de los funcionarios de Andalucía

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, también informó que los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) verán aplicada en su nómina de diciembre la subida salarial del 2,5% aprobada tras la publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

«Puedo confirmar que los profesionales del SAS verán reflejado ese 2,5% en su próxima nómina», señaló en una nota de prensa, quien ha destacado que «gracias al trabajo y la coordinación llevada a cabo en la Junta de Andalucía, podremos abonar también en diciembre los pagos, con carácter retroactivo, desde el 1 de enero de 2025». El titular de Sanidad afirmó que esta decisión «demuestra dos cuestiones muy claras: agilidad y solvencia». También dejó claro que «hemos activado todos los mecanismos técnicos, administrativos y presupuestarios en un tiempo récord», a la vez que remarcó «la solvencia de Andalucía, que cumple y responde cuando se trata de sus profesionales».

Así es la subida salarial para los funcionarios

El sueldo de los más de tres millones de funcionarios que hay en España se incrementará un 11% hasta 2028 después del acuerdo al que llegaron Gobierno y sindicatos el pasado 26 de noviembre. El pasado 2 de diciembre la subida salarial para los empleados públicos fue aprobada en el Boletín Oficial del Estado y por ello la Junta de Andalucía se ha apresurado en introducir en el BOJA estas novedades para los funcionarios andaluces.

Además de la subida del 2,5% aprobada en 2025 con carácter retroactivo desde el 1 de enero, la nómina de los funcionarios subirá un 1,5% a partir del 1 de enero. Se podrá incrementar un 0,5% más en caso de que la inflación iguale o supere el 1,5% al cierre del año. En 2027 se ha acordado que los sueldos suban un 4,5% y en 2028 la subida será del 2%. Así será la subida salarial aprobada para los funcionarios hasta 2028: