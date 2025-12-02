Quirónsalud Málaga, único hospital con Certificación Excelente por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Fact checked

El Hospital Quirónsalud Málaga ha alcanzado la Certificación de Calidad nivel Excelente de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), el máximo reconocimiento otorgado por esta organización pública de evaluación y certificación y el único hospital, tanto de ámbito público como privado, que lo ha conseguido hasta el momento.

El Hospital se consolida así como uno de los centros hospitalarios de referencia tanto de la comunidad autónoma como a nivel nacional. Y es que, la acreditación Excelente de la ACSA certifica que el hospital cumple con los estándares más exigentes en materia de seguridad del paciente, liderazgo y organización, gestión por procesos, derechos del paciente, continuidad asistencial, calidad científico-técnica, innovación, investigación, tecnología y humanización en la atención sanitaria.

El modelo aborda directamente aspectos clínicos y de relación con el paciente y, al mismo tiempo, fomenta la mejora en procesos que afectan la gestión integral de una organización. Así, el esfuerzo conjunto de profesionales, servicios médicos y áreas de apoyo del Hospital Quirónsalud Málaga le ha llevado a superar los estándares exigidos para la obtención del nivel Excelente, la categoría más alta del modelo de certificación. Para la obtención de esta certificación de calidad ha sido clave que el Hospital tiene en cuenta la opinión del paciente como elemento clave en la planificación de estrategias de mejora, mediante la elaboración de encuestas y entrevistas a pacientes o briefings diarios de los distintos equipos.

Beneficios directos para los pacientes

Esta certificación supone una garantía adicional para los pacientes del Hospital Quirónsalud Málaga, ya que avala protocolos actualizados y basados en la evidencia científica, atención personalizada y centrada en la experiencia del paciente, circuitos asistenciales seguros, eficientes y coordinados, mejora continua en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento, un equipo profesional altamente cualificado y en formación constante, así como compromiso con la innovación, la investigación y la mejora continua.

El hospital mantiene un plan estratégico orientado a la innovación clínica, el avance tecnológico (incluyendo equipamiento de última generación) y la creación de entornos asistenciales que priorizan la comodidad y seguridad del paciente. La obtención del nivel Excelente evidencia el impacto real de estas mejoras en la práctica clínica diaria.

Único centro con nivel Excelente en Andalucía

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) es una organización pública de evaluación y certificación adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Su modelo certifica procesos clínicos, seguridad, relación con el paciente y gestión integral de las organizaciones sanitarias.

La ACSA cuenta con triple acreditación internacional ISQua-IEEA y acreditación ENAC para sus manuales de estándares, lo que convierte su modelo en uno de los más rigurosos a nivel internacional.

La Agencia establece tres niveles de certificación: Avanzado, Óptimo y Excelente. El nivel Excelente, obtenido por el Hospital Quirónsalud Málaga, representa un cumplimiento sobresaliente en, seguridad, liderazgo, innovación y resultados.

Actualmente, de entre los hospitales certificados por ACSA, públicos y privados, Quirónsalud Málaga es el único centro hospitalario en Andalucía que ha alcanzado esta categoría, situándose como referente regional y nacional.

La lista completa de entidades certificadas puede consultarse en la página oficial de la ACSA: https://www.sspa.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/certificacion-de-calidad/entidades-certificadas/