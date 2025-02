La investigación sobre presunto acoso sexual a una alumna por parte del fundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha causado gran revuelo en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, en la que Monedero es profesor. OKDIARIO se ha infiltrado entre los alumnos y ha podido comprobar cómo el asunto alarma a los estudiantes en los chats de los delegados de la Facultad. En el grupo denominado Pleno Delegación 24-25, los alumnos de Juan Carlos Monedero expresaron durante la tarde del pasado lunes 24 de febrero su preocupación por las tres asistentes a la clase del político. A continuación, reproducimos textualmente los chats:

«Me acaban de comentar, que tiene que ver con Monedero y que debido a todo el revuelo y las noticias que están saliendo la situación es muy incómoda y las compañeras no saben qué hacer. El caso es que él da Teoría Política Contemporánea de tardes y presencialmente sólo van tres chicas porque el resto de matriculados están de Erasmus. Me comentan que es una situación muy muy tensa y de inseguridad el hecho de acudir a una clase solas ellas tres con él», explica un alumno de la Facultad.

Y prosigue, pidiendo ayuda al resto de estudiantes: «No sé si se podría hacer algo que pongan un sustituto, que vayan en otro horario con otro profesor, o que no vayan hasta que todo se esclarezca bien, porque me parece de extrema gravedad la situación y el hecho de que siga dando clase viendo todo lo que hay alrededor suya. No sé que solución me podéis dar. Gracias».

Por su parte, otro alumno que este año está cursando la asignatura que imparte Juan Carlos Monedero, también expresa su malestar con el profesor. «A nosotros nos da Teoría y Práctica de las Democracias, tendremos clase el lunes, pero intuimos también que la situación será tensa e incómoda, por eso nos gustaría saber si se va a hacer algo», expone en el chat.

Pide la baja

Los alumnos no tendrán que hacer nada respecto a las clases, puesto que Juan Carlos Monedero ha pedido ausentarse de su puesto de trabajo. Fuentes oficiales de la Universidad Complutense aseguran que ha excusado su asistencia sin dar más detalles. Este mismo lunes, 24 de febrero, la decana de la Facultad ha pedido que colgasen unos letreros informativos en las dos aulas en las que Juan Carlos Monedero imparte clase anunciando que se suspendían las lecciones. «No impartirá clase el día 24 y 25 de febrero de 2025», se podía leer en este folio pegado en el aula B-56 y S-63.

Fuentes del decanato aseguran que el ideólogo de Podemos tampoco acudirá la semana que viene a la Facultad. Explican que ha solicitado la baja, por lo que no está prevista su reincorporación este curso. Actualmente, el politólogo imparte las asignaturas de Teoría Política Contemporánea y Teoría y Práctica de las Democracias. Fuentes de la Universidad aseguran que se pondrá a un profesor sustituto para que los alumnos matriculados puedan continuar sus clases ante la ausencia por baja de Juan Carlos Monedero.

Investigación a Juan Carlos Monedero

La Universidad Complutense de Madrid tiene abierto un expediente de información reservada sobre Juan Carlos Monedero, tras recibir una denuncia sobre un posible caso de acoso sexual por parte de una alumna. El expediente es reservado. La Complutense dispone de un protocolo de actuación frente al acoso sexual y sexista, acorde al plan de igualdad de la institución. También establece que para que haya sanción o intervenga la Unidad de Igualdad, el caso debe producirse dentro de cualquier espacio del campus, ya sea en instalaciones universitarias o fuera de ellas. Éste sería el caso de Juan Carlos Monedero.

Unidas Podemos también recibió testimonios sobre presunta violencia sexual protagonizados por él y por ello, en 2023, decidió apartarle del partido. Sin embargo, ocultó a la opinión pública que existían estas denuncias. Juan Carlos Monedero siguió controlando en la sombra las esferas del partido, de hecho, no abandonó los chats de la dirección de Podemos.

También acudía a actos del partido y era presentado con honores en estos eventos como uno de los ideólogos del movimiento 15M en el que nació Podemos. La actual secretaria general del partido, Ione Belarra, se ha deshecho en elogios públicamente hacia Juan Carlos Monedero, pese a conocer las acusaciones machistas que pesan sobre él desde hace años.