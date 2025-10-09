Trump carga contra el Gobierno de Sánchez: «España debería ser expulsada de la OTAN»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha asegurado desde el despacho oval de la Casa Blanca que España «debería ser expulsada de la OTAN» por no cumplir los compromisos de gasto en Defensa que requiere la Alianza Atlántica.

«No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente», dijo Trump.

Trump propuso directamente la expulsión de España de la Alianza Atlántica por las discrepancias sobre el aumento del gasto en defensa, después de que el Gobierno se negara a alcanzar el 5 por ciento del PIB.

«Solicité que pagaran el 5 por ciento, no el 2 por ciento, y la mayoría pensó que no iba a suceder, y se aprobó prácticamente por unanimidad. Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN», señaló.

El mandatario norteamericano hizo estas declaraciones en una comparecencia junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb. «Tenemos un país rezagado. Es España. Tendrás quellamarlos y preguntarles por qué están rezagados», le comentó Trump a Stubb que no podía ocultar su sorpresa ante esa pregunta.

Trump ya había arremetido contra España anteriormente por rechazar aumentar el gasto en Defensa, pero nunca antes había sugerido que fuera expulsada de la Alianza.

Tras la cumbre de los aliados de este verano, España consiguió llegar a un acuerdo con la Alianza para dedicar un máximo del 2,1 % a su presupuesto militar y pactó con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tener flexibilidad a la hora de cumplir el compromiso del 5 %.

«España es un miembro comprometido con la OTAN»

El Gobierno español ya ha reaccionado a las declaraciones de Trump y ha mostrado su «máxima tranquilidad» por las discrepancias sobre el aumento del gasto en defensa, después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se negara a alcanzar el 5 por ciento del PIB.

«España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN. Y cumple con sus objetivos de capacidad tanto como Estados Unidos», explicaron fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press.