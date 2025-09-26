Dos cazas de la OTAN obligados a interceptar cinco aviones rusos cerca del espacio aéreo de Lituania

Rusia sigue tensando la cuerda en su constante desafío a la OTAN. Después de que tres cazas rusos MiG-31 violaran el espacio aéreo de Estonia la semana pasada, la Alianza Atlántica ha revelado este viernes que ha tenido que intervenir en Lituania.

La OTAN ha informado que su misión de vigilancia aérea en el país báltico tuvo que actuar tras detectar la presencia de cinco cazas rusos volando cerca del espacio aéreo aliado.

Dos cazas húngaros desplegados en la misión de policía aérea del Báltico despegaron desde la base de Siauliai —donde también hay presencia militar española— para interceptar a los aparatos rusos, identificados como tres Mig-31, un Su-30 y un Su-35, que se aproximaban al espacio aéreo de Lituania.

Aunque la Alianza Atlántica no ofreció más detalles sobre el suceso, sí subrayó que la rápida reacción de Hungría demuestra el compromiso con la defensa de los países bálticos y del flanco oriental de la OTAN.

Rusia no detiene su desafío a la OTAN

El nuevo incidente se produce en un contexto de crecientes incursiones de aeronaves y drones rusos en la región, que en las últimas semanas han afectado a Polonia, Estonia, Rumania e incluso a aeropuertos de Dinamarca.

Este episodio ha reavivado el debate sobre la posibilidad de derribar aviones rusos que penetren en territorio de la OTAN. Polonia ya ha advertido de que no dudará en actuar, mientras que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, admitió que la Alianza contempla esa opción «si fuera necesario», aunque matizó que la decisión se toma siguiendo protocolos y evaluaciones, lo que implica que no siempre se responderá con un derribo automático.

En 2025 está confirmado que Rusia ha invadido el espacio aéreo de Estonia en cinco ocasiones y otras tres en Noruega. El pasado año, la OTAN registró once violaciones de espacio aéreo aliado por Rusia.