Cerrado el aeropuerto de Aalborg en Dinamarca tras detectarse varios drones en su espacio aéreo

El aeropuerto de Aalborg, en el norte de Dinamarca, se ha visto obligado a suspender este miércoles 24 de septiembre todas sus operaciones tras detectarse la presencia de drones no autorizados en su espacio aéreo. La situación ha obligado a desviar al menos tres vuelos de llegada y a cancelar tanto salidas como aterrizajes, lo que ha generado retrasos y ha dejado a decenas de pasajeros sin poder coger sus respectivos vuelos.

La alerta ha sido detectada inicialmente por la plataforma FlightRadar, que ha informado en redes sociales de las alteraciones en las rutas de vuelo. Posteriormente, la Policía danesa ha confirmado el incidente y ha explicado que el cierre del espacio aéreo se tomó como una medida de precaución. «La seguridad de los pasajeros y de las tripulaciones es la máxima prioridad», ha señalado un portavoz policial, que también ha anunciado la apertura de una investigación para identificar a los responsables del manejo de los drones.

El lunes pasado 21 de septiembre, Dinamarca y Noruega se vieron obligados a cerrar sus aeropuertos principales por avistamientos de drones. Las operaciones en los aeropuertos de Copenhague y Oslo quedaron suspendidas durante casi cuatro horas el lunes por la noche tras la detección de drones en su espacio aéreo.

En 2018, el aeropuerto de Londres-Gatwick se mantuvo cerrado durante más de 30 horas por una situación similar, y en 2022, Oslo también tuvo que suspender operaciones debido a la incursión de aeronaves no tripuladas.

‼️‼️🇩🇰✈️ BREAKING ‐ All arriving and departing flights have been halted at Aalborg Airport in Denmark at this time 📌 All inbound flights are currently being diverted to other airports, following the sighting of several drones in the airspace. See the latest updates with us:… pic.twitter.com/uTtsCKVMJP — Visioner (@visionergeo) September 24, 2025

Aalborg es el tercer aeropuerto más importante de Dinamarca y conecta rutas nacionales e internacionales. El episodio subraya hasta qué punto incluso un dron de pequeñas dimensiones puede provocar un grave trastorno en la aviación civil, así como el reto pendiente de reforzar los sistemas de detección y neutralización de estas aeronaves.

Las autoridades no han aclarado si se trató de una acción deliberada contra el aeropuerto o de un uso negligente de drones recreativos. La investigación sigue en curso.