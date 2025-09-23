Cerrado el aeropuerto de Copenhague por la presencia de varios drones no identificados

Los aeropuertos de Copenhague, en Dinamarca, y Oslo, en Noruega, ha registrado incidentes con drones, lo que generó alertas de seguridad y afectó el tráfico aéreo en la región.

En Copenhague, hacia 20:30 horas local, la policía danesa informó de la detección de dos o tres drones grandes no identificados volando en las inmediaciones del aeropuerto de la ciudad, el más importante de Dinamarca y el principal hub de la región nórdica.

Como medida de precaución, el aeropuerto suspendió todas las operaciones de despegue y aterrizaje, cerrando el espacio aéreo durante aproximadamente cuatro horas. Al menos 35 vuelos fueron desviados a aeropuertos alternos como Malmö, Billund, Aarhus y Gotemburgo. Pasajeros quedaron varados en las pistas o en las terminales, con reportes de confusión y falta de información inicial.

La policía de Copenhague se desplegó masivamente en el área para investigar el origen de los drones, que continuaron volando de ida y vuelta durante varias horas. No se han realizado arrestos, y la investigación sigue en curso. El aeropuerto reabrió alrededor de la 00:30 horas de este martes, pero se esperan retrasos y cancelaciones persistentes en los vuelos programados. Este no es el primer incidente en Copenhague: en enero de 2025, un avistamiento similar provocó un cierre de casi dos horas.

Casi al mismo tiempo, alrededor de las 21:00 horas locales, se detectaron drones sobre la Fortaleza de Akershus en el centro de Oslo, un sitio militar clave que alberga la sede del Ejército Noruego y el Ministerio de Defensa. Aunque el Aeropuerto de Oslo no se cerró por completo, se redirigió todo el tráfico a una sola pista como medida de seguridad, y los vuelos continuaron operando sin mayores interrupciones.

La policía noruega arrestó a dos ciudadanos singapurenses por operar drones en una zona prohibida. El incidente fue detectado inicialmente por el ejército, según el jefe de operaciones.

Los detenidos están bajo investigación, y se cree que se trató de un dron comercial, no de una amenaza mayor. Un segundo dron fue avistado poco después, lo que incrementó la vigilancia. La policía de Oslo confirmó que no hay evidencia de conexión con el caso de Copenhague.

Aunque las autoridades de ambos países han descartado por ahora cualquier vínculo entre los incidentes, estos ocurren en un momento de mayor alerta en Europa por la proliferación de drones en espacios sensibles. La OTAN ha reforzado sus defensas en el flanco este fronterizo con Rusia tras incidentes recientes con drones rusos.

Algunos analistas sugieren que podrían tratarse de operaciones no autorizadas o pruebas técnicas, pero las investigaciones continuarán para descartar motivaciones maliciosas. Se ha recomendado a los viajeros en la región deben consultar actualizaciones en sitios como Flightradar24 o las páginas oficiales de los aeropuertos para evitar inconvenientes. Se espera que la normalidad se restablezca en las próximas horas, pero estos eventos resaltan la vulnerabilidad de la aviación civil ante tecnologías accesibles como los drones.