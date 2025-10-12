La mallorquina Paula Barceló, campeona del mundo en 49er FX

La mallorquina Paula Barceló y la canaria María Cantero se han coronado campeonas del mundo de 49er FX en aguas italianas de Cagliari, al sur de Cerdeña, en su estreno en competición. La balear y la canaria empezaron a entrenar juntas en enero, pero aparcaron la competición durante un tiempo para que Barceló pudiera finalizar sus estudios de Medicina. Esta cita mundialista ha sido su primera gran competición juntas, y además Barceló se ha estrenado en el rol de patrona. Es la primera corona mundial para Cantero y la segunda para Barceló, tras la lograda en 2020 junto a Támara Echegoyen.

La tripulación española ha luchado por el título durante todo el campeonato, clasificada siempre en el podio. Comenzaron en el primer puesto y pasaron a la segunda plaza el segundo día, mientras que la tercera y cuarta jornada fueron terceras de la general. La penúltima jornada la cerraron en la segunda plaza, a dos puntos del oro y con 20 puntos de ventaja sobre las terceras.

En la pre-final de las 20 primeras lograron el pase a la Medal Race con comodidad, junto a Suecia, Canadá y Reino Unido, y accedieron al último asalto con la medalla de bronce asegurada.

En la gran final, las españolas remataron la jugada. Hicieron una salida espectacular a babor, cortando la proa al resto de competidoras y cruzaron la línea de llegada en primer lugar confirmando así el oro mundial por delante de las suecas Vilma Bobeck (plata en París 2024) y Ebba Berntsson. Han completado el podio las hermanas canadienses Georgia y Antonio Lewin-Lafrance.

«Esta victoria nos sabe a gloria”, ha confesado Paula Barceló. “Desde que nos pusimos a tope en junio han sido unos meses muy duros de entrenamiento. Hemos trabajado siempre soñando en venir y hacer un buen papel pero tampoco nos imaginábamos ganando el campeonato. Sabíamos que había materia para poder hacerlo pero la verdad es que ha sido una semana con muchísimas condiciones diferentes en las que hemos estado siempre adelante, no nos hemos bajado del podio y ha sido increíble», ha añadido la balear.

Acerca de la clave para conseguir este triunfo, la canaria María Cantero ha afirmado que “salimos con la misma actitud cada día. El mal trago lo pasamos ayer pero hoy hemos salido con garra y con ganas de coger lo que queríamos. Era una regata en la que solo valía ganar y salimos asumiendo ciertos riesgos, saliendo a babor y cruzando las proas, pero había que hacerlo porque ningún otro resultado nos valía. La clave ha sido el equipo, no sólo nosotras sino todos los que nos rodean. Equivocarse está permitido, buscamos una solución entre todos y seguimos adelante. El equipo que estamos construyendo y armando todos juntos”.

Gran papel también de la gallega Patricia Suárez y la mallorquina Melanie Henke, del equipo 2032 de la RFEV, que no lograron el pase a la gran final pero que han finalizado en una meritoria décimo quinta plaza.