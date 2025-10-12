El Ciutat de Palma de Piragüismo desafía la lluvia y corona a las estrellas mundiales

El portugués Messias Baptista (K1 masculino), la húngara Csoka Csikos (K1 femenino), el tándem angloamericano formado por Deborah Kerr y Jonas Ecker (K2 mixto), y el conjunto Ok Mobility (integrado Fernando Pimenta, Manfredi Rizza, Teresa Portela y Selma Konijn) se han coronado hoy campeones del II Trofeo Ciutat de Palma de Piragüismo, competición en la que se han dado cita las grandes estrellas mundiales de este deporte, con la Catedral de Mallorca como imponente testigo y ante más de un millar de ciudadanos que no han querido perderse la oportunidad de disfrutar de un espectáculo deportivo de máximo nivel.

La prueba, impulsada y organizada por el Real Club Náutico de Palma y Padle Games, ha reunido en el Parc de la Mar a una treintena de figuras internacionales procedentes de diez países y con un palmarés conjunto de 18 medallas olímpicas y más de 400 internacionales. Los podios se han completado, por este orden, con Fernando Pimenta y Manfredi Rizza (K1 masculino); Emily Lewis y Ruth Vorsselman (K1 femenino); Ana Lucz-Gergely Balogh y Pauline Jagsch-Roi Rodríguez (K2 Mixto); y los equipos Oliu y Eulen (clasificación por conjuntos), en una jornada en la que el público ha podido seguir las regatas desde el Parc de la Mar y lo alto de las murallas de la ciudad antigua.

La competición de Élite ha consistido en un recorrido de 400 metros con una ciaboga a elegir entre dos balizas, donde se han vivido los momentos más espectaculares de la prueba, con algunas colisiones y cambios de liderato. Las regatas clasificatorias del cuadro principal han dado comienzo a las 16.00 horas, según el horario previsto, bajo un cielo encapotado y con los técnicos de la organización con un ojo puesto en el horizonte y el otro en el rádar del tiempo. Al final, la meteorología se ha aliado con los organizadores, los deportistas y los espectadores.

El mallorquín Álex Graneri, que ha cruzado la línea de llegada del K2 Mixto en primera posición junto a Paszek pero ha sido penalizado con diez segundos por un fuera de línea, ha expresado su pesar «por no haber podido ofrecer un triunfo local a la afición», pero se ha mostrado satisfecho con su rendimiento en la prueba mixta y orgulloso por la organización del evento a cargo de su club: «El Ciutat de Palma es una competición de nivel mundial con un formato muy divertido, tenemos que estar muy contentos por haber conseguido consolidarlo en tan poco tiempo».