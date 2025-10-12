4-2. Dolorosa derrota del Illes Balears en el último minuto

El Illes Balears Palma Futsal visitaba a un O Parrulo Ferror invicto en A Malata. El encuentro arrancó con susto. Un presionado Luan Muller perdía el balón en la línea de mediocampo y Fabinho se encargaba de cortar la primera oportunidad, sin portero, de los locales. El gol no se haría de rogar. En una misma jugada, el Palma disparó hasta tres veces a portería. La primera la despejó el portero rival, Starna; la segunda se estrelló en el larguero; y a la tercera fue la vencida. Charuto pescó el rechace dentro del área y de cabeza anotó el primer tanto del encuentro.

Luan intervino hasta en tres ocasiones para evitar el empate de O Parrulo Ferrol. Los de Antonio Vadillo volvieron a cargarse de faltas (4) antes de llegar al ecuador de la primera mitad. Rivillos avivó a los suyos con un disparo al palo. En la siguiente jugada, Ernesto, con una potente asistencia, encontró a Fabinho en el segundo palo para duplicar la ventaja en el marcador. El propio Ernesto buscó el tercero, pero se topó con la madera hasta en tres ocasiones. Gerard Casas, técnico de O Parrulo Ferrol, solicitaba tiempo muerto.

En la reanudación, trabajo para los colegiados que pitaron la quinta falta del Illes Balears Palma Futsal, amarilla para Deivão, y la cuarta del O Parrulo con amarilla para Iván Rumbo. Antes de llegar al descanso, Rubén Orzáez reducía a la mínima la ventaja en el marcador (1-2).

En el arranque de la segunda mitad, O Parrulo demostraba sus intenciones. Fabinho cometía la primera falta para desbaratar una clara ocasión ferrolana y Luan Muller tuvo que intervenir varias ocasiones para evitar el empate. En el minuto 25 y cuando el Illes Balears Palma Futsal acumulaba ya tres faltas, Santacruz empataba el encuentro sacando provecho de una jugada a balón parado.

Los mallorquines lo intentaron por medio de Alisson y David Peña pero sus disparos no lograron cambiar el marcador. Mateus Maia y Lin tampoco estuvieron acertados: sus disparos no fueron entre los tres palos. O Parrulo buscaba darle la vuelta al marcador pero Luan Muller salvaba el tercer gol local. A falta de tres minutos del final, Antonio Vadillo daba entrada a Mateus Maia como portero-jugador.

A punto estuvo de llegar el tanto que adelantase de nuevo en el marcador a los mallorquines. Ernesto se topó con el palo, el quinto del partido, y Starna desvió a saque de esquina un buen chut de Maia. El portero local, con varias intervenciones clave, y la férrea defensa del cinco contra cuatro fueron los protagonistas de los últimos instantes.

A falta de dos minutos del final, Antonio Vadillo solicitó tiempo muerto para ajustar el ataque de los suyos. De poco sirvió, pues Turbi se encargaba de darle la vuelta al marcador castigando un error de Fabinho en el juego de cinco palmesano. Un gol que hirió el orgullo del Illes Balears Palma Futsal. La reacción estuvo cerca de significar el 3-3, pero una jugada embarullada de la que O Parrulo salió beneficiado terminó costando el definitivo 4-2.

O Parrulo Ferrol: Starna, Orzáez, Diogo, Novoa y Penezio. También jugaron: Santacruz, Jhoy, Niko Vukmir, Jon, Morgato y Turbi.

Illes Balears Palma Futsal: Luan Muller, Fabinho, Mateus Maia, Rivillos y Charuto. También jugaron: Deivão, Lucão, Alisson, Machado, David Peña, Ernesto y Lin.

Goles: 0-1, Charuto (min. 2); 0-2, Fabinho (min. 11); 1-2, Rubén Orzáez (min. 20); 2-2, Santacruz (min. 25); 3-2, Turbi (min. 40); 4-2, Rubén Orzáez.

Árbitros: Amonestaron con tarjeta amarilla a Deivão y a Fabinho, del Illes Balears Palma Futsal, y a Iván Rumbo y a Rubén Orzáez, del O Parrulo Ferrol.

Pabellón: A Malata. 1500 espectadores. Partido correspondiente a la jornada 6 de la Primera División.