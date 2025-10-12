Kiko Matamoros destapa los grandes secretos de ‘Supervivientes’: «De haberse hecho público…»

Supervivientes All Stars se encuentra en el ecuador de su aventura y en No somos nadie, como no podía ser de otra manera, tratan muchos de los acontecimientos que tienen lugar en la isla. Un análisis de los participantes y sus vivencias por Honduras que ha llevado, recientemente, a que Kiko Matamoros haga una breve reflexión sobre su paso por el concurso de Mediaset España. Y es que, tras ser testigos de la boda de Marta Peñate y Tony Spina, la expulsión de Sonia Monroy y los enfrentamientos entre los supervivientes, el colaborador quiso confesar algo sobre el equipo de producción del reality.

«Podría contar que, cuando estuve en Supervivientes, hubo escenas, grabaciones y muchas cosas que se suprimieron», comenzó diciendo el tertuliano. Unas palabras con las que vuelve a confirmar que el reality no emite el 100% de su contenido y que, en ocasiones, obvia emitir ciertos sucesos que acontecen en la isla hondureña. Y es que, recordemos, el colaborador de TEN formó parte del formato de supervivencia en el 2022, edición donde Alejandro Nieto se coronó como el gran ganador. Por ello, Matamoros ha querido romper su silencio y lanzar un pequeño dardo envenenado.

«De haberse hecho públicas, hoy, a lo mejor, había alguien que no estaba participando en un concurso de baile», señala de manera contundente. Al escuchar sus palabras, María Patiño le preguntó a su compañero si se estaba refiriendo a Anabel Pantoja, que es una de las concursantes de la edición. Pero, Kiko Matamoros se ha mostrado contundente.

«No, estoy hablando de otra persona que participó en esa edición. Estoy hablando de otra persona, de su relación de pareja, de las barbaridades que tuvimos que escuchar allí. De uno a otro», dijo. Por lo tanto, si hacemos un breve repaso a la edición de Kiko Matamoros, la pareja que formaba parte de la lista de concursantes era Alejandro Nieto y Tania Medina.

La canaria es una de las concursantes de Bailando con las estrellas, formato de Telecinco. Por lo tanto, hay muchas probabilidades de que el comunicador se esté refiriendo a Tania Medina. Y es que para nadie es un secreto que la pareja ha vivido muchos desencuentros, también en redes sociales. Una serie de idas y venidas que han sido muy comentadas por el público. Pues, no son señales de una relación sentimental muy sana.

«Yo tengo escenas que evidentemente no se han emitido, que podrían haberme perjudicado. Allí es muy difícil mantener la compostura cuando estamos muertos de hambre, de picaduras hasta arriba… Y, además, escuchar impertinencias», agregó Matamoros.

Unas declaraciones con las que, sin lugar a duda, no ha dejado indiferente a nadie. El tertuliano de TEN no ha dado el nombre de manera directa de estos concursantes en cuestión. Pero, basándonos en los detalles que ha dado, podría decirse que los nombres están muy claros.