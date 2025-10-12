81-74. El Fibwi Palma vende muy cara su derrota en Alicante

Con bajas sensibles y jugadores haciendo un sobreesfuerzo a pesar de sus molestias físicas, el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma ha rozado la victoria en Alicante. El equipo de Pablo Cano ha caído por 81-74 en un disputado encuentro que no arrancaba bien el partido para el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma que encajaba un duro parcial de 9-0 para los locales. Reaccionaban los mallorquines que, pese a todo, no lograban recortar definitivamente distancias situándose el encuentro en 13-7 favorable para los de Rubén Perelló. El primer parcial se cerraba con un 24-18 que dejaba abierto el partido para los mallorquines.

El segundo cuarto se iniciaba siguiendo ligeramente con el guión del final del primer cuarto con un Fibwi Mallorca tratando de mantenerse en el partido y con un HLA Alicante acertado que ponía la máxima diferencia (32-22) tras un dos más uno de Álex Jordà. El acierto local desde el exterior no lo encontraban los de Pablo Cano que vivían un momento delicado poniéndose el duelo con 37-22 obligando al técnico uruguayo a parar el encuentro para buscar soluciones. La reacción de los de Pablo Cano llegaba con un punto más de intensidad en defensa y mayor acierto para poner el marcador en 39-30 llegándose al descanso con el 42-32.

Salía entonado el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma en el tercer cuarto y, con un parcial favorable de 1-8 ponían el marcador en 43-40 obligando a Rubén Perelló a parar el encuentro. La reacción mallorquina seguía con un 45-43. Lograban ponerse por delante los de Pablo Cano con tres puntos de Jon Ander Aramburu pero un triple local ponía de nuevo el duelo en 48-47. Los isleños seguían firmes y muy serios anotando canastas y defendiendo para llegar al último cuarto con el partido empatado a 52 dejando, de nuevo, una gran imagen en el partido.

Arrancaba el último cuarto con un triple del ex Palma Sergio Llorente para poner el duelo y otro de Walker para poner el partido en 58-52 obligando así a los mallorquines a volver a pedalear para remontar. Se ponían los palmesanos a uno (58-57) pero un triple de Walker ponía el duelo en 62-57. Seguía el partido en un puño con el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma que se situaba con 68-66 en el marcador tras anotar Juan Bocca en el tiro libre.

Emergía la figura de Kevin Larsen para los locales provocando faltas y anotando desde el tiro libre. Los de Pablo Cano peleaban hasta el final del encuentro pero la victoria se quedaba en Alicante por 81-74. La próxima semana, el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma afrontará un compromiso doble con el partido ante el Caja Rural CB Zamora en domingo y el partido de Copa de España ante Super Agropal Palencia el martes 21 a las 20 horas.

HLA Alicante: Álex Jordà (6), Torres (18) Mwema (5), Geu (5), Larsen (18). También jugaron Ceccardi (0), Llorente (10), Coulibaly (2), Walker (14).

Fibwi Palma: Lucas Capalbo (6), Juan Bocca (10), Lysander Bracey (6), Jon Ander Aramburu (8), Pedro Bombino (7). También jugaron Brian Vázquez (23), Laron Smith (8), Jorge Martínez (2), Patrick Spencer (4)

Parciales: 24-18, 18-14, 10-20, 29-22

Árbitros: Palanca Page, Martín Vázquez, Nuño del Val. Señalaron antideportiva a Ceccardi y técnica a Rubén Perell