Como cada tarde, Pasapalabra regresó a Antena 3 de la mano de una nueva entrega. El popular show de las letras, presentado por Roberto Leal, se ha convertido en uno de los formatos más vistos de la parrilla televisiva española. Y es que, cada vez son más los espectadores que caen rendidos a la temática del programa. Una aventura que, tal y como se puede apreciar, siguen protagonizando Rosa Rodríguez y Manu Pascual. Pues, ambos concursantes han dejado claro que están dispuestos a ir a por todas, y no es para menos. El bote de El Rosco ha crecido tanto a nivel económico que, actualmente, acumula más de 1.720.000 euros.

Conseguir completar El Rosco al completo significa convertirse, instantáneamente, en millonario. Una recompensa que no todos los programas de televisión ofrecen a sus participantes y que hacen de Pasapalabra un formato único entre muchos. Así pues, durante el programa del pasado 11 de junio, Rosa Rodríguez y Manu Pascual firmaron su empate número 39. Una jugada maestra que deja un total de 141 duelos entre ambos. Pero, las emociones entre los jugadores son tan notables que la profesora gallega vivió un momento donde los nervios le jugaron una mala pasada. Y es que, a veces, arriesgar también significa perder.

El primero en arrancar El Rosco fue Manu Pascual. El concursante madrileño comenzó la ronda con 141 segundos acumulados, pero dudó en la primera letra. Por ello, y sin ánimos de jugársela tan rápido, le cedió el turno a su contrincante. Así pues, aprovechando la situación, Rodríguez logró acertar 10 letras de manera consecutiva.

Entre turnos y turnos, la primera en llegar a la última letra del abecedario fue la gallega y lo hizo con 21 aciertos y 30 segundos. Por el contrario, Pascual contaba con 18 aciertos y 36 segundos en el marcador. Por ello, y cuando a Rosa Rodríguez le quedaban 22 aciertos y con solo seis segundos de tiempo, se dejó llevar por su intuición. Y es que, como bien dice el dicho, quien no arriesga no gana.

«Posiblemente me pegue un tiro en el pie, pero es que me quema, me vino de primeras», confesó ante la atenta mirada de todos. Unas palabras con las que dejaba claro que, aunque no lo tenía seguro, estaba dispuesta a arriesgarse. Sin embargo, para su mala fortuna, terminó fallando en la letra L.

Rosa Rodríguez y Manu Pascual evitan ‘La Silla Azul’

Por lo tanto, Rosa Rodríguez acabó su jugada con 22 aciertos y un fallo. Ante ello, el madrileño tan solo necesitaba un acierto para alzarse con la victoria. Pero, la suerte tampoco estaba de su lado. Y es que, el joven falló en la letra S. Asimismo, a pocos segundos de acabársele el tiempo, el concursante se la jugó en la letra M.

Afortunadamente, Manu Pascual acertó con su decisión y logró empatar la jugada Rosa Rodríguez. Una situación que les ayudó a ambos a no tener que enfrentarse a La Silla Azul en el siguiente programa de Pasapalabra. Sin lugar a duda, un tenso momento que volvió a dejar a todos con el alma en vilo.