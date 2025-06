Rosa Rodríguez y Manu Pascual se han convertido, indiscutiblemente, en dos de los participantes más queridos por el público de Pasapalabra. Como es bien sabido por los seguidores del formato, el joven madrileño, licenciado en psicología, lleva más de 255 programas a sus espaldas, mientras Rosa, la profesora gallega, lleva más de 130. Una aventura entre letras donde ambos están dando lo mejor de ellos mismos para alzarse con el ansiado bote millonario de El Rosco. Y es que, entre programa y programa, el concurso ha logrado acumular más de 1.600.000 euros. Por ello, lograr completar dicha prueba es vital para ellos. Pues, automáticamente, pasarían a convertirse en millonarios.

Recientemente, la pareja de concursantes ha acudido al programa de Y ahora Sonsoles, presentado por Sonsoles Ónega, para hacer un breve repaso de sus respectivos pasos por Pasapalabra. Una entrevista muy amena donde no faltaron los momentos de reflexión y las anécdotas. De hecho, la comunicadora quiso saber cómo surgió la idea en ellos de participar en el concurso de Antena 3 y cuánto tiempo llevaban preparándose para esta oportunidad. Una serie de cuestiones cuyas respuestas no dejaron indiferente a nadie.

«¿Cuántos años llevas preparándote para Pasapalabra?», le preguntó Ónega a los invitados. «Cuatro años, más el medio año que llevo en el concurso. Cuatro años y medio», respondió la gallega. Un periodo de tiempo con el que coincidió con el madrileño. Debido a ello, la siguiente pregunta fue obligatoria.

«¿Cómo surge la idea de presentarte al programa?», quiso saber. Y es que, sin lugar a duda, formar parte de esta aventura televisiva les ha cambiado la vida a ambos candidatos. «En mi caso es porque yo lo veía con mi madre. Pero, yo desde pequeña siempre decía ‘cuándo sea mayor de edad quiero ir a Pasapalabra», comenzó explicando Rosa Rodríguez.

«Luego, la vida te va llevando por otros caminos y se te va olvidando la idea. Pero, en pandemia me tocó pasar la cuarentena con ellos (su familia) y lo veía con mi madre todas las tardes», agregó. Unos primeros pasos que despertaron la curiosidad en la profesora. «¿Acertabas mucho?», quiso saber la presentadora de Y ahora Sonsoles.

Rosa Rodríguez, sobre su paso por ‘Pasapalabra’: «Mi madre me insistía»

«Yo quiero decir que no. En mi caso no era que se me dará bien. Fue un reto, de repente. Mi madre me insistía (para participar), pero yo le decía que no tenía el nivel», confesó Rosa Rodríguez ante la atenta mirada de la comunicadora. «Sin embargo, un día, se me ocurrió que se podría estudiar. Fue un reto de decir: ‘me quiero preparar para llegar a hacerlo bien algún día’», dijo.

De esta manera, una cosa llevó a la otra y Rosa Rodríguez acabó formándose para llegar a ser concursante de uno de los programas más longevos y conocidos de la parrilla televisiva española. «Empiezas, empiezas, te va llevando la bola. Te va gustando y al final aquí estamos», admitió ella.