Tu casa olerá a lujo por menos de 3 euros: el ambientador de Lidl que todos confunden con uno de marca cara

Hoy en día parece que está muy de moda el que la casa huela con distintas fragancias, en función de la estancia en la que estemos. De hecho, los supermercados cuentan con todo tipo de ambientadores, perfectos para el salón, el dormitorio y como no, el baño y entre todos ellos hay uno que arrasa, es de Lidl, se ha vuelto viral y encima cuesta menos de 3 euros.

Ha sido la creadora de contenido Rosa Barrancos, quien a través de su cuenta en TikTok @rosabarrancos, ha convertido en viral un ambientador de varillas de Lidl que tal vez hayas visto alguna vez en tienda, y que muchos quieren comprar ahora para comprobar si como parece, huele tan bien y más teniendo en cuenta que el precio es de tan sólo 2,99 euros. Un ambientador de vainilla, un olor que es también tendencia en perfumería, y mirra, por lo que se convierte en algo exótico que muchos desean poner a prueba para ambientar y por ello, no nos extraña que haya quién se lo lleve de dos en dos. Pero no es este el único ambientador que la tiktoker menciona en su vídeo. Habla de un segundo, de frutos rojos, así que toma nota porque a continuación te desvelamos todos los detalles sobre estos ambientadores de Lidl

El ambientador de Lidl que huele a lujo por menos de 3 euros

Nada más empezar su vídeo, esta joven tiktoker muestra la entrada de su casa y confiesa que ese espacio huele a vainilla y mirra gracias a un ambientador de varillas que compra en Lidl. «No sabéis lo bien que huele», dice mientras enfoca el frasco, sencillo pero con un aire minimalista que recuerda a productos mucho más caros. Y lo cierto es que, por sólo 2,99 euros, el aroma no puede estar generando más comentarios.

No es solo cuestión de precio. La mezcla de vainilla y mirra da como resultado un olor cálido, envolvente, que transmite sensación de hogar pero con un punto sofisticado. Ese tipo de fragancias que suelen encontrarse en tiendas de decoración o en marcas de alta gama. Y que, por lo general, cuestan mucho más.

Desde que se publicó el vídeo, muchas personas lo están buscando en su Lidl más cercano. Y no es para menos. Por ese precio, tener la casa perfumada durante semanas y con un toque elegante parece un acierto total.

Vainilla y mirra: una combinación que está de moda

En perfumería, la vainilla lleva tiempo siendo tendencia. Tiene ese aroma dulce, suave, familiar, que a casi todo el mundo gusta. Si se combina con ingredientes como la mirra, que aporta un matiz más resinoso y misterioso, el resultado es un perfume equilibrado, con cuerpo y muy agradable para el día a día.

Eso es precisamente lo que consigue este ambientador: un olor que no empalaga, que se percibe sin resultar invasivo y que da la sensación de que la casa está siempre limpia, cuidada, bien ambientada.

También usa uno de frutos rojos

Aunque el de vainilla y mirra es el gran protagonista del vídeo, Rosa también enseña otro ambientador de varillas de Lidl, esta vez con olor a frutos rojos, que tiene en el baño. Otro clásico que nunca falla, con ese aroma afrutado y fresco que suele gustar a todos y que combina bien con espacios pequeños o cerrados.

Pero además, menciona que en su dormitorio utiliza sprays para textiles con olor a limpio, de la marca Loes Aromas, y que en el salón alterna entre incienso de Natura y quemadores de cera, también de Loes. La conclusión es clara: para ella, el olor es parte de la decoración, y elegir un aroma para cada rincón es casi tan importante como el color de una pared o la luz de una lámpara.

Dónde comprarlo y por qué está volando de las estanterías

Volviendo a los del supermercado, ambos ambientadores están disponibles en la sección de droguería o limpieza de Lidl, aunque debido al éxito del vídeo es posible que en algunos establecimientos se agoten rápido. El de vainilla y mirra, por lo que se puede ver, es el que más atención está recibiendo. Y por solo 2,99 euros, no es raro que muchos se lleven más de uno.

No lo dejes escapar, si lo encuentras, puede ser una buena forma de probar un cambio en casa sin necesidad de gastar mucho. Un detalle pequeño que marca la diferencia, sobre todo cuando llega visita y deseas sorprenderles con el maravilloso aroma que desprende tu hogar o para esos momentos en los que llegas a casa después de trabajar, o de un largo día con los niños, te apetece tumbarte y sentir ese dulce aroma. Además como es de varillas no necesitas hacer nada, sólo relájate, cierra los ojos, huele la vainilla y la mirra combinadas e imagina que estás en un paraíso. No te será difícil.