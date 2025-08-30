Este es el calendario del Athletic Club en Champions League

El Athletic Club de Bilbao ya conoce las fechas de sus enfrentamientos en la fase de liga de la Champions League 2025-26. Este viernes descubrió a sus ocho rivales en el sorteo y dos días más tarde cuándo se medirá a cada uno de ellos. El debut de los de Ernesto Valverde en la Copa de Europa, competición a la que regresan una década después, será el 16 de septiembre a las 18:45 contra el Arsenal, mientras que cerrarán la ronda inicial el 28 de enero a las 21:00 ante el Sporting de Portugal.

El equipo vasco firmó una gran participación en la última Liga y se ganó el billete a falta de algunas jornadas para el próximo curso europeo. Diez años después, el Athletic estará entre los 36 equipos que componen la Champions y su fase de liga estará repleta de partidos atractivos, como recibir a PSG y Arsenal en San Mamés o visitar al Borussia Dortmund en Alemania. Sporting de Portugal, Qarabag, Atalanta, Slavia de Praga y Newcastle son, a priori, más asequibles para los leones.

Viajar a Saint James Park es seguro uno de los mayores deseos de la afición rojiblanca, ya que con la del Newcastle se produjo una conexión en una eliminatoria europea en 1994 que todavía perdura. Tampoco las citas en Bérgamo y Praga para visitar a la Atalanta y al Slavia serán sencillas para el equipo vasco, porque para un equipo que entra en Champions cada muchos años, como el bilbaíno, no puede serlo ningún partido. Pero ambas las puede acometer con muchas esperanzas de lograr buenos resultados.

Con internacionales asentados en la selección española, una de las mejores del mundo, como Nico Williams, Unai Simón o Dani Vivian, con estrellas también como Oihan Sancet e Iñaki Williams, y un alto nivel medio en una plantilla en la que sobresalen asimismo futbolistas como Álex Berenguer o Iñigo Ruiz de Galarreta, si hay un año en el que puede soñar el Athletic es este.

La historia del Athletic en Champions

El conjunto bilbaíno no se veía en otra como esta desde que, también dirigido por Valverde y liderado en el campo por el gran Aritz Aduriz, remontase al Nápoles en la previa para meterse en la fase de grupos de la Champions 2014-15. Y antes cuando entró en la primera competición continental a finales del siglo pasado de la mano de Luis Fernández en el banquillo y en el terreno de juego con leyendas como Julen Guerrero, Joseba Etxeberria e Ismael Urzaiz, entre otros.

Hubo anteriores participaciones del Athletic en la entonces llamada Copa de Europa tras las dos ligas de los años 80 con Javier Clemente. Épocas que retornan a la memoria y disparan la ilusión de una afición rojiblanca dispuesta además a exportar a Europa su estilo: el de desplazarse en masa con su equipo. Allá donde viaje, el Athletic estará siempre muy acompañado.

Calendario del Athletic en Champions