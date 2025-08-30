Este es el calendario del Villarreal en la Champions League

El Villarreal ya conoce las fechas de sus enfrentamientos en la fase de liga de la Champions League 2025-26. Este viernes descubrió a sus ocho rivales en el sorteo y dos días más tarde cuándo se medirá a cada uno de ellos. El debut de los de Marcelino en la Copa de Europa, competición a la que regresan tres años después, será el martes 16 de septiembre a las 21:00 en el campo del Tottenham, vigente campeón de la Europa League, mientras que cerrarán la ronda inicial el 28 de enero a la misma hora en Alemania ante el Bayer Leverkusen.

El submarino amarillo firmó una gran participación en la última Liga y se ganó el billete para el próximo curso europeo como quinto clasificado. Tres años después, el Villarreal está entre los 36 equipos que componen la Champions y su fase de liga estará repleta de partidos atractivos, como recibir a Manchester City o Juventus de Turín en La Cerámica o visitar al Tottenham en Londres en el debut y a Borussia Dortmund y Leverkusen. Ajax, Copenhague y Pafos son, a priori, más asequibles para los de Castellón.

Tan solo el Pafos chipriota y el Copenhague parecen a priori rivales accesibles, por lo que los castellonenses tendrán que firmar una espectacular fase liguera para poder acabar entre los ocho primeros y más que buena para jugar la ronda eliminatoria de dieciseisavos de final, que disputarán los equipos que acaban la fase clasificados entre la novena y la vigésimo cuarta posición.

Sorteo duro para el Villarreal

El Villarreal se medirá en La Cerámica al City de Pep Guardiola que esta temporada buscará reverdecer laureles tras firmar una irregular campaña el pasado año, a pesar de lo cual forma parte de los favoritos a ganar el título. Para ello contará con el Balón de Oro y ex del submarino amarillo Rodri Hernández, ya recuperado tras sufrir una grave lesión que apenas le permitió jugar la pasada edición.

Sus fechas en Champions